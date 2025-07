Shaorma cu de toate, dar nu pentru toţi! Fast food-ul preferat s-a scumpit constant în ultimii ani. Reţelele sociale şi forumurile sunt pline de comentarii de la pofticioşii.

"Sper să se plafoneze preţul la shaorme. Ca să îţi permiţi o shaorma la farfurie trebuie să faci un drum până la Nuţu Cămătaru" a scris cineva.

"Cel mai iubit produs rămâne de departe shaorma la lipie cu pui, care în această locaţie, în 2022, împreună cu o porţie de cartofi costa în jur de 30 de lei. Astăzi plătim pe acest produs 57 de lei, dar primim şi un desert şi o băutură din partea casei, iar meniul la farfurie este ceva mai scump. A fost 40 de lei în urmă cu trei ani şi primeam de asemenea o porţie de cartofi, iar astăzi, un astfel de meniu, ne costă 66 de lei" a explicat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

Preţurile au crescut, dar românii comandă o shaorma la fiecare trei secunde

Chiar şi aşa, tot nu strâmbăm din nas când ne e poftă. O arată clar statisticile. Românii comandă câte o shaorma la fiercare trei secunde. Iar promoţiile sunt vânate. Marii jucători de pe piaţă s-au adaptat scumpirilor.

"Am renunţat la dimensiunile produselor noastre, am făcut o singură dimensiune standard şi am făcut un preţ unic pentru produsul cel mai vândut. Vine în componenţă cu cartofii prăjiţi. Avem şi combo-uri cu suc sau cu desert, dar produsul de bază pleacă de la 33 de lei şi urcă odată cu dorinţele fiecăruia" a explicat managerul unei shaormerii, Mihai Dinu.

"Se simte o schimbare a pieţei. Am crescut treptat, dar întemeiat, în baza unor taxe noi apărute. Preţurile au fost de fiecare dată raportare şi adaptate la inflaţie şi la creşterea materiei prime, mă refer şi la mărirea de salarii. [...] Ce-i drept s-a scumpit! Dacă mai am pe cineva să iau cu mine, plătesc destul de mult!" a relatat Valentin Dinu, la rândul său manager de shaormerie.

Big Mac Index, în varianta autohtonă

La nivel global, economiştii măsoară informal puterea de cumpărare prin Big Mac Index, care foloseşte preţul celebrului sandwich ca indicator comparativ între mai multe state. Shaorma noastră poate fi un barometru autohton pentru evoluţia preţurilor din ultimii anil.

"Nu este exclus să vedem scumpiri de până la 15-20% a shaormei, dacă nu se va apela la astfel de soluții precum reducerea gramajului sau eliminarea unor ingridiente. Niciun vânzător nu va risca să ducă prețurile prea sus pentru simplul motiv că va rămâne fără clienți" a spus economistul Adrian Negrescu.

Shaorma rămâne în top 3 cele mai comandate produse de către români pe platformele de livrare, alături de pizza şi burger.

