Preţul unui bitcoin astăzi, luni 29 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 29 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 10:53
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere faţă de nivelul atins în zilele precedente, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.672 dolari sau 76.167 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 90.228 dolari sau 76.640 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.494 dolari sau 75.152 euro.

