Cât a ajuns să coste un coş cu rechizite înainte de prima zi de şcoală

Aproape 3 milioane de copii sunt aşteptaţi astăzi în bănci. Protestul profesorilor umbreşte din plin prima zi de şcoală, iar dascălii sunt mai hotărâţi ca niciodată să nu renunţe. Au cerinţe clare şi vor veni din toate colţurile ţării aici, în Bucureşti, ca să se facă auziţi de guvernanţi.

Anul acesta şcolar începe sub semnul întrebării şi al boicotului. Pentru unii elevi, prima zi de şcoală este umbrită de protestele cadrelor didactice nemulțumite de program şi de măsurile impuse de Guvern. La nivel naţional, peste jumătate dintre profesori vor protesta astăzi, spun sindicaliştii.

Unii vor fi în stradă, alţii vor protesta în unităţile de învăţământ. Din judetul Suceava aproape 200 de profesori vor fi la Bucureşti şi vor participa la protest. Dacă ne referim la festivităţile de deschidere a noului an şcolar, la nivel naţional, sunt şcoli care şi-au anunţat elevii să vină de marţi la cursuri, în semn de protest.

Alţii boicotează careul şi îşi aşteaptă elevii direct în clase, renunţând astfel la festivităţile ample cu discursuri şi invitaţi speciali şi au ales ca deschiderea școlii să fie în curte doar pentru cei care sunt la început de ciclu de învăţământ. Şi nu în ultima rând, există şi şcoli care nu s-au alăturat protestului şi organizează festivităţile tradiționale pentru toţi elevii.

Cât privește judeţul Suceava, clopoțelul va suna astăzi pentru toţi elevii, însă nu în toate unităţile de învăţământ vor fi organizate festivităţi ample de deschidere pentru toate clasele. Anul şcolar ce debutează astăzi se va încheia pe 19 iunie 2026, iar prima vacanţă va fi la sfârșitul lunii viitoare.

Cât a ajuns să coste un coş cu rechizite, cu o zi înainte de începerea şcolii

În ultimele ore înainte de deschiderea noului an şcolar, în magazine a fost forfotă. Părinţii şi copiii au făcut ultimele cumpărături pentru a umple ghiozdanul pentru prima zi de şcoală. "Trebuie să cumpăr nişte rechizite. Ghiozdan pe roţi, carioci, creioane, radieră, ascuţitoare. penar".

Librăriile i-au așteptat pe părinţi cu o gamă variată de produse, de la instrumente de scris colorate, până la ghiozdane cât mai atractive și practice. "Cei mici au mers, în continuare, spre licenţe internaţionale, spre multă culoare, joacă. Cei mai mari, mai serioşi, spre lucruri de calitate, chiar spre branduri sau, din contră, spre lucruri basic care pot fi personalizate chiar de ei înşişi", explică Cezar Căilean, director marketing librărie.

O listă cu toate cele necesare pentru şcoală este secretul să avem tot ce ne trebuie în ghiozdan, la începutul şcolii. Un coş plin cu rechizitele de care are nevoie un elev de clasa a patra poate să coste aproximativ 400 de lei. Şi preţul ghiozdanelor variază între 50 şi câteva sute de lei, în funcţie de model şi compartimentare.

Dacă magazinele specializate şi-au umplut stocurile, în librăriile de cartier, familiile au avut parte de o surpriză la buzunar. "La noi la librărie nu s-a aplicat TVA-ul mărit la rechizite şi avem preţuri atractive pentru toată lumea. Stilourile pornesc de la un preţ, cel mai mic e de 3,50 lei", spune Nicoleta Parasciuc - librar.

Aglomeraţia din magazine va continua și după prima zi de școală, când părinții vor completa rechizitele care lipsesc. Chiar dacă anul școlar începe cu provocări, pregătirile arată că totul merge înainte, iar copiii sunt gata să înceapă școala.

