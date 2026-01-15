Românii sunt tot mai interesaţi să investească pe bursă. Anul trecut, cei cu apetit pentru risc au avut câștiguri de aproximativ 50%, mult peste depozite şi titluri de stat. Iar creșterile de pe bursă se văd și în conturile a peste 8 milioane de români care contribuie la pensiile private, unde sumele au urcat, în medie, cu aproximativ 20%.

Bursa de Valori Bucureşti a avut cel mai bun an din 2009 şi până acum. "Dacă ne uităm la indicele principal, BET, a crescut cu 46%. Indicele bet total return include şi dividendele achitate de companiile investitorilor a crescut cu 55%. Deci cine a investit 100 de lei la începutul anului, la sfârşitul anului avea 155 de lei", a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti. Dacă în 2020 aveam la bursă 57.000 de investitori, numărul acestora a tot crescut, astfel că ne apropiem de 300.000.

Cea mai performantă companie la BVB în 2025 a fost Transgaz

"Reprezintă un semnal de maturitate. În sfârşit, cetăţenii români care au reuşit să mai pună deoparte nişte bani, încep să înţeleagă că este necesar să investească aceşti bani, să-i ţină la adăpost într-un mod mai inteligent", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie. "Românii au învăţat că trebuie să facă ceva cu banii. În condiţiile în care inflaţia a fost mare, au învăţat că diversitatea este cel mai bun element cu care ei pot jongla", a declarat Claudiu Trandafir, expert finanţe. Iar companiile care s-au listat la bursă au tras lozul câştigător.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai performantă companie la BVB în 2025 a fost Transgaz. Astfel că dacă aş fi investit 10.000 de lei în acţiuni Transgaz, după un an aş fi avut un câştig de aproape 19.000 de lei. Pe lângă Transgaz, profitabile au fost şi Electrica, Transelectrica şi Romgaz. Marele câştigător al acestor creşteri e statul, acţionar la multe din companiile listate şi care sunt acum mai valoroase cu 30 de miliarde de lei. Fondurile de pensii au avut şi ele castiguri semnificative, ba chiar cel mai bun an din istorie, cu un randament mediu de 19%.

"Statul român foloseşte bursa pentru a se finanţa. Anul trecut, peste 4 miliarde de euro au fost finanţaţi de Ministerul de Finanţe prin platforma BVB", a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti. Cine vrea să investească ar trebui să ţină cont de câteva aspecte. "Să fim atenţi cu cine investim. Să fie un broker autorizat de ASF. Să fii atent la banii pe care îţi permiţi să-i ţii acolo fără să te atingi de ei", a declarat Ovidiu-George Dumitrescu, director adjunct societate de brokeraj. Cei care și-au plasat banii în depozite bancare sau în titluri de stat nu au reușit să obțină câștiguri care să depășească inflația.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰