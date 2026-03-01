Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată. FT: Exporturile de gaz încetinesc, piețele europene anticipează scumpiri

Bursele din Arabia Saudită și Egipt au deschis în scădere puternică, în timp ce traderii anticipează o explozie a prețurilor la gaze, pe fondul blocajelor din transportul de gaz și al închiderii unor câmpuri de gaze naturale din Israel.

Piețele financiare din Orientul Mijlociu au reacționat negativ la evenimentele din weekend, în timp ce investitorii globali se pregătesc pentru un posibil șoc pe piața energiei, potrivit Financial Times.

Principalul indice saudit TASI a scăzut cu aproape 5% la debutul ședinței de duminică, înainte de a recupera aproximativ jumătate din pierdere. În Egipt, indicele EGX 30 a coborât cu aproape 6% în tranzacțiile timpurii, reducând ulterior parțial declinul.

Scăderile marchează una dintre primele reacții ale piețelor la tensiunile care afectează regiunea și rutele-cheie de transport energetic.

Transportul de gaz, aproape blocat în Ormuz

În paralel, piața gazelor naturale se pregătește pentru o deschidere puternic pozitivă. Experții avertizează că prețurile ar putea crește cu cel puțin 25%, pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL).

Qatar și Emiratele Arabe Unite asigură aproximativ o cincime din oferta globală de gaz natural lichefiat, livrând volume importante către Asia și Europa prin această rută maritimă. În prezent, traficul prin strâmtoare este aproape complet blocat. Situația este agravată de decizia Israelului de a închide două câmpuri de gaze naturale.

Tom Marzec-Manser, director pentru gaze europene și GNL în cadrul Wood Mackenzie, estimează că principalul contract european de referință TTF ar putea avansa cu cel puțin 25% la deschiderea pieței de luni, la ora 7:00.

Evoluțiile din energie riscă astfel să amplifice volatilitatea pe piețele financiare, într-un moment în care investitorii reevaluează riscurile geopolitice și impactul acestora asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

