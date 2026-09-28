Cât costă covrigul pe Aeroportul Otopeni. Preţul care i-a indignat pe români

Prețul unui banal covrig vândut pe Aeroportul Henri Coandă a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Un călător a fotografiat produsul comercializat la suprapreţ și a comparat suma cu cea plătită în mod obișnuit în oraș, unde un produs similar costă aproximativ 2,5 lei.

"Aeroportul Otopeni: covrig de 2,5 lei în oraș la Luca. Peste tot sunt lucrurile mai scumpe în aeroporturi, și în special aici, dar un markup de 540% e probabil record mondial", a scris acesta.

Un covrig simplu sau cu mac a fost semnalat și anterior la un preț de aproximativ 15 lei în Aeroportul Otopeni, în timp ce același tip de produs ajungea la aproximativ 2,5 lei în unități din oraș.

Prețul de 15 lei a stârnit reacții pe internet

Fotografia și comparația au provocat numeroase comentarii, iar mai mulți utilizatori au remarcat diferența mare de preț.

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"Oare ce spun străinii care tranzitează pe Otopeni, 3 euro un covrig?", a comentat un utilizator.

Alții au făcut comparații cu prețurile întâlnite în aeroporturi din străinătate sau au ironizat situația.

"Seamănă cu cei de la Luca, Matei etc. Dar, de fapt, ce vedem noi deasupra e foiță de aur...", a scris un alt internaut.

"E crovigu lu Ciolacu, dă Buzău. E scumpă făina, benzina și gaura e cu dus-întors. Oamenii aia care au cumpărat tarabe dă piață trebuie să scoată șpaga, bre!", a comentat altă persoană.

Au existat însă și comentarii din partea celor care spun că pasagerii pot evita astfel de prețuri dacă își aduc mâncare de acasă sau aleg alte magazine din aeroport.

Prețurile din aeroport au mai provocat controverse

Prețurile produselor alimentare comercializate pe Aeroportul Henri Coandă au mai atras atenția călătorilor de-a lungul timpului. În 2026, un covrig cu mac a fost prezentat la un preț de aproximativ 15 lei, iar alte produse de patiserie ajungeau la valori considerabil mai mari decât în unitățile din oraș.

Diferențele de preț dintre aeroporturi și magazinele obișnuite sunt frecvente, spațiile comerciale din terminale având costuri de funcționare diferite și o clientelă formată în principal din pasageri aflați în tranzit. În cazul Otopeniului, însă, valoarea unui produs atât de comun precum covrigul a readus în discuție nivelul prețurilor practicate în zona aeroportului.