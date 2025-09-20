Casele de 1 euro din Italia au atras mii de cumpărători din întreaga lume, însă prețul simbolic ascunde cheltuieli reale. Un tânăr care a cumpărat deja două astfel de locuințe dezvăluie cât costă, de fapt, să deții și să renovezi o astfel de proprietate.

Cât costă cu adevărat o casă de 1 euro în Italia: "Am scos cinci încărcături de camion de moloz" - Instagram/Facebook

Un program guvernamental lansat în Italia în 2017 a stârnit curiozitatea a mii de oameni din toată lumea. Prin "proiectul caselor la 1 euro", autoritățile locale pun la dispoziție locuințe abandonate, cu scopul de a revitaliza comunități afectate de depopulare.

Un britanic de 32 de ani, stabilit între Londra și Sicilia, a decis să profite de oportunitate. A cumpărat două case la prețul simbolic de 1 euro și povestește acum ce a însemnat pentru el această aventură.

"A fost o decizie rapidă. În 2022 am cumpărat prima casă, iar în iulie anul acesta am cumpărat-o pe a doua. Mulți cred că e un chilipir, dar adevărul e că o casă de 1 euro ajunge să coste în jur de 4.000 de lire", explică el.

Costuri ascunse la casele de 1 euro

Prețul simbolic de 1 euro e doar începutul. "Plătești 1 euro pentru dreptul de proprietate, dar imediat apar alte costuri", spune el. "Trebuie să plătești o taxă de agenție de aproximativ 500 de lire, apoi notarul care transferă actele, asta e în jur de 2.800 de lire. Mai sunt și taxe administrative între 100 și 200 de euro, certificatul energetic care costă cam 200 de euro și planurile casei, încă 80 de euro".

Problemele nu se opresc aici. "Multe dintre aceste locuințe nu au apă. Un contor nou costă 700 de euro și apoi trebuie trasă o țeavă principală, alte 700 de euro. De aceea eu spun mereu: o casă de 1 euro costă, de fapt, 4.000 de lire".

Un șantier de la zero

Când a cumpărat prima locuință, britanicul a găsit-o într-o stare extrem de proastă. "Avea nevoie de o renovare completă, completă. Electricitate, apă, acoperiș, baie, bucătărie, totul trebuia refăcut de la zero. Am scos cinci încărcături de camion de moloz până să pot să văd cum arată, de fapt, casa".

Clădirea fusese afectată de cutremurul din 1968, așa că structura era plină de fisuri. "Am zis că o voi transforma într-un apartament cu o cameră, complet funcțional. Bugetul inițial pentru renovare era de 15.000 de lire, dar am cheltuit doar 1.000 până acum și sunt sigur că mă voi încadra sub 5.000. Cunosc oameni care au făcut aceleași lucrări și au dat 50.000 de lire. Eu am învățat să fac ca un ban să valoreze 100".

Cum reușește? "Am primit materiale gratis. Mulți oameni fac o construcție, le rămân materiale și nu au ce face cu ele. Le dau mai departe, și eu le folosesc. Mă descurc ieftin, dar eficient", mărturiseşte bărbatul.

A doua casă: mai mică, dar mai bună

A doua proprietate cumpărată e într-o stare mult mai bună: "Și ea are nevoie de un acoperiș nou, dar e mai mică și nu are crăpături deloc. Prima casă era plină de fisuri din cauza cutremurului, dar a doua era intactă. De aceea am și cumpărat-o imediat".

Pentru renovare, și-a propus un buget de 10.000 de euro, dar este convins că va cheltui cel mult jumătate: "Fac foarte multe lucruri singur. Chiar acum câteva zile am schimbat 40 de țigle la prima casă. Dacă aș fi chemat o firmă, m-ar fi costat 5.000 - 6.000 de lire doar pentru acoperiș. Eu merg la depozitul de materiale, am reducere de comerciant și iau țiglele direct. Nu arată perfect, dar mă costă o fracțiune din preț"

Nu toate provocările sunt legate de renovare, spune el: "E constant un fel de groapă de bani. Trebuie să zbor mereu înapoi în Regatul Unit, pentru că din cauza Brexit-ului nu am voie să stau în Italia mai mult de 90 de zile la fiecare 180. Ajung să fiu acolo două săptămâni pe lună. Zborurile, mâncarea, toate se adună".

Nici partea financiară nu e ușoară. "Am reușit să pun bani deoparte doar muncind șapte zile pe săptămână. E greu, dar a meritat. Am avut și probleme de comunicare, pentru că nu vorbesc deloc italiană. Am ADHD și mi-e foarte greu să învăț. Mă bazez pe Google Translate ca să vorbesc cu localnicii. Uneori mă simt chiar singuratic", spune el, potrivit Daily Mail.

Cu toate obstacolele, britanicul spune că experiența i-a schimbat complet viața: "Mi-a adus atât de multe oportunități și mai mulți bani. Viața mea e mult mai bună de când am plecat din Londra și am lăsat în urmă programul clasic de la 9 la 5"

Planurile sale sunt ambițioase şi are inclusiv în plan un proiect caritabil.

"Până la sfârșitul acestui an, voi cumpăra și a treia casă de 1 euro. În plus, voi deschide un magazin de antichități în Mussomeli. Am strâns deja multe obiecte din casele abandonate pe care le vând. La final de an, sau la începutul anului viitor, voi porni într-un marș sponsorizat din Londra până în Sicilia. Vreau să strâng câteva sute de mii de euro și să cumpăr clădiri mari, să fac proiecte mult mai ambițioase decât cele de acum", a concluzionat britanicul.

