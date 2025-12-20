O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze, în Brăila

Un accident grav s-a produs sâmbătă seara în centrul orașului Brăila. O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze. Circulația rutieră prin zonă este blocată, iar alimentarea cu gaze a fost oprită.

Masina scapată de sub control

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 20.35. IPJ Brăila a anunțat că „polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe Calea Călărașilor, în apropiere de Biserica Greacă, un autovehicul ar fi lovit un imobil”.

A lovit o casă şi a spart o ţeavă de gaze

Polițiștii trimiși în misiune au constatat că un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului, a lovit un imobil și a spart o țeavă de gaze.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului intervin pompierii din cadrul ISU Dunărea Brăila și reprezentanții Distrigaz.

Circulația pe bulevard a fost blocată total și a fost oprită alimentarea cu gaze.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰