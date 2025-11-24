Românii "strâng cureaua" la ieşirile în oraş. Merg mai rar la restaurant şi comandă doar un fel de mâncare

Românii ies mult mai rar la restaurant, pe fondul scumpirilor din ultimul an. Mesele în oraș nu mai sunt o rutină, ci o ocazie atent planificată, iar oamenii devin tot mai selectivi cu banii cheltuiți. Vizitele la restaurant au scăzut la 1-2 pe lună, față de 4-5 în anii trecuți, potrivit unei analize citate de News.ro.

Potrivit analizei, românii aleg acum să iasă doar atunci când au un motiv clar: o aniversare, o cină romantică sau o întâlnire de business. Iar la restaurant, clienţii sunt mai atenţi. Aproximativ 30% dintre ei comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale.

Ana Savin, proprietară în HoReCa, spune că românii nu mai văd restaurantele ca pe o variantă rapidă de relaxare, ci ca pe o ocazie rară, care trebuie justificată.

”Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată. Datele din ultimele luni, septembrie-noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi”, arată o analiză a restaurantului Stage Nice Dining din Bucureşti, potrivit News.ro.

"Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, şi cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenţi la buget şi mult mai calculaţi. Fiecare ieşire este evaluată atent, iar experienţa trebuie să merite deplasarea. Vor să simtă că mâncarea şi experienţa în ansamblu în restaurant merită banii daţi, de aceea sunt şi mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obţin maximum şi chiar extra pentru cât plătesc", a declarat Ana Savin, proprietara restaurantului, cu peste 10 ani de activitate în HoReCa.

În acest context, restaurantele spun că oamenii caută preparate speciale, pe care nu le pot găti acasă, alături de un plating spectaculos și o atmosferă care să merite deplasarea. Tot mai des sunt comandate platouri de împărțit între mai mulți, în timp ce cocktailurile și sticlele de vin rămân o alegere tot mai rară.

Românii care ies la restaurant în 2025 sunt în general cupluri între 30 și 45 de ani, cu venituri medii și peste medie, care preferă mai rar, dar mai special.

„Cheltuiala medie la restaurant este între 120 şi 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii.", a adăugat Ana Savin.

Clienții se informează mai mult ca oricând înainte să ajungă într-un local: citesc recenzii, analizează meniuri, se uită la fotografii și chiar la plating-ul preparatelor.

Pentru ei, ieșirea la restaurant trebuie să fie un moment memorabil, nu doar o masă.

