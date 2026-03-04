Rutina zilnică a celor mai puternici oameni de pe planetă. Ce fac aceştia când se trezesc

Directorii generali şi liderii celor mai mari companii din lume sunt adesea cunoscuți pentru rutinele lor unice de dimineață, în care își optimizează productivitatea. Aceste rutine includ activități precum meditația și citirea feedback-ului clienților. Un șef a spus că își face exercițiile de dimineață pe stomacul gol.

Când programul tău zilnic de muncă înseamnă conducerea unei companii mamut, a-ți începe dimineața cu dreptul poate fi crucial. Zilele lor tind să înceapă devreme și se pot termina destul de târziu. Unii își verifică telefoanele repede când se trezesc, în timp ce alții au spus că își doresc o dimineață liniștită și relaxantă.

CEO-ul Airbnb, Brian Chesky, de exemplu, a spus că nu ia ședințe înainte de ora 10:00 și este împotriva e-mailurilor. Între timp, Tim Cook de la Apple se trezește încă de la 04:00 dimineața citind e-mailuri. Pavel Durov de la Telegram preferă să lucreze de pe iPad pentru a reduce timpul petrecut pe telefon.

Fie că nu pot renunța la cofeină, fie că trebuie să facă un antrenament, primele lor activități dau tonul pentru restul zilei de lucru. Atâta timp cât programul lor le permite, acești directori găsesc timp să se ocupe de cel puțin o parte din nevoile lor în fiecare dimineață.

De la meditații de o oră până la treziri la 04:00 dimineața, Business Insider a examinat rutinele matinale ale directorilor generali ai unora dintre cele mai mari companii din lume.

Mark Zuckerberg

La fel ca rutina sa de fitness, există șanse mari ca obiceiurile matinale ale lui Mark Zuckerberg să fi evoluat în timp. Dar într-o veche sesiune de întrebări și răspunsuri pe Facebook Live, CEO-ul Meta a spus că se trezește la 8 dimineața și verifică imediat Facebook, Facebook Messenger și WhatsApp pe telefon.

Navigarea sa pe rețelele de socializare durează de obicei doar câteva minute, a spus el la momentul respectiv, deși uneori se prelungește mai mult, în funcție de zi.

"Este o situație destul de tristă, ca să fiu sincer", a spus el. "Am lentile de contact și nu văd foarte bine. Și înainte să le pun, mă uit adesea să văd ce se întâmplă pe Facebook."

Zuckerberg urmează apoi, de obicei, timpul petrecut în fața ecranului cu timpul petrecut la sală. Deși obișnuia să se antreneze de cel puțin trei ori pe săptămână, de obicei alergând, i-a spus lui Joe Rogan în 2022 că nu-i place cum alergarea îi dă timp să "gândească mult".

În schimb, a vrut să găsească ceva "care să fie atât super captivant fizic, cât și intelectual" în care să nu se poată concentra pe nimic altceva. "MMA este perfect pentru că, dacă nu mai eşti atent pentru o secundă, vei ajunge pe jos", a spus Zuckerberg.

Fondatorul Facebook a declarat în podcastul lui Lex Fridman în 2023 că făcea trei până la patru sesiuni de jiu-jitsu și MMA săptămânal, alături de antrenament de forță și condiționare fizică și antrenament de mobilitate.

Tim Cook

CEO-ul Apple își începe dimineața devreme, între orele 04:00 și 05:00, își petrece prima oră de treabă citind e-mailuri.

Cook este "destul de religios" în ceea ce privește citirea multor e-mailuri de la clienți și angajați, a spus el într-un episod din 2023 din "Dua Lipa: At Your Service".

"Clienții îmi spun lucruri care le plac la noi sau lucruri pe care vor să le schimbe. Angajații îmi dau idei", a spus el. "Dar este o modalitate de a rămâne cu picioarele pe pământ în ceea ce privește ceea ce simte comunitatea și îmi place asta."

Cook a spus apoi că petrece o oră la sală, de obicei făcând antrenament de forță.

"Am pe cineva care mă împinge cu adevărat să fac lucruri pe care nu vreau să le fac și nu lucrez deloc în acea perioadă", a spus el. "Nu-mi verific niciodată telefonul."

Deși nu este clar dacă mănâncă micul dejun zilnic, se pare că "a mâncat albușuri de ouă amestecate, cereale fără zahăr, lapte de migdale neîndulcit și bacon", conform unui interviu din 2017 cu Andrew Ross Sorkin, editorialist la The New York Times.

Sam Altman

Directorul executiv al OpenAI a scris într-o postare pe blog din 2018 că primele ore ale dimineții sunt "cel mai productiv moment al zilei", așa că se asigură că aceste perioade sunt lipsite de întâlniri.

Altman a spus în postarea pe blog că rareori ia micul dejun, optând în schimb pentru un espresso copios după ce se trezește. Drept urmare, a spus că ţine post aproximativ 15 ore.

Evan Spiegel

Un alt matinal, CEO-ul Snap (compania mamă a Snapcat) se trezește la 05:00 dimineața pentru a petrece puțin timp singur, a spus Spiegel într-un interviu din 2018 apărut în Entrepreneurship Handbook.

"Mă trezesc foarte devreme, pentru că acesta este singurul moment care este -Timpul lui Evan- pentru mine, când oamenii nu sunt încă cu adevărat treji", a spus el. "Am câteva ore între 5 și 7 dimineața să fac ce vreau să fac."

Lui Spiegel îi place să-și verifice aplicația și e-mailul după ce se trezește și apoi bea un espresso dublu. Apoi, merge la sală timp de 45 de minute sau meditează.

Spiegel a declarat pentru Vogue Australia în 2022 că soția sa, modelul australian Miranda Kerr, l-a făcut "dependent de meditația Kriya", pe care a numit-o "schimbătoare de viață".

Jeff Bezos

Fostul CEO al Amazon pare să aibă un început de zi puțin mai relaxat și a spus că îi place să "se distreze dimineața", a relatat Axios în 2018.

"Îmi place să citesc ziarul", a spus el. "Îmi place să beau cafea. Îmi place să iau micul dejun cu copiii mei înainte să meargă la școală."

El și soţia sa, Lauren Sanchez, au o regulă de a nu folosi telefonul dimineața și împărtășesc un "moment magic înainte să se trezească şi copiii", a declarat Sanchez pentru People.

Miliardarului îi place apoi să meargă la sală aproape în fiecare zi. Într-o zi bună, Bezos a spus într-un podcast că face 30 de minute de cardio și 45 de minute de haltere sau un fel de antrenament de rezistență.

"Am un antrenor pe care știi că îl iubesc și care mă împinge", a spus Bezos în podcast. "Ceea ce este cu adevărat util."

Bezos își stabilește apoi prima întâlnire la ora 10 dimineața și a spus că îi place să aibă "ședințele cu IQ ridicat" înainte de prânz, potrivit Axios.

Peter Warwick

Directorul executiv al Scholastic a declarat anterior că se trezește între 05:30 și 06:00 dimineața, bea cafea, își verifică e-mailurile și citește știrile pentru a-și începe ziua.

Pentru știri mondiale, politice și de afaceri, Warwick apelează la The New York Times, Wall Street Journal și Financial Times. De asemenea, îi place să fie la curent cu Premier League engleză, deoarece este fan al lui Arsenal, așa că va consulta The Guardian, The London Times și Daily Telegraph pentru a fi la curent cu echipa sa.

La ora 7 dimineața, Warwick și soția sa vor merge la o plimbare sau vor alerga „viguros” de-a lungul The High Line sau Hudson River Park - un ritual pe care cei doi îl fac aproape în fiecare dimineață de peste un deceniu.

Warwick pleacă apoi la serviciu la 8:30, alegând să meargă pe jos cele 25 de minute până la și de la biroul său din SoHo, cu excepția cazului în care vremea este nefavorabilă sau serile sunt târzii. În jurul orei 9 dimineața, ia o pâine prăjită cu avocado și un skinny latte de la Cliffords, cafeneaua și barul de pe acoperișul sediului Scholastic, pe care le savurează la birou în timp ce citește e-mailuri.

