Reacţia UE după ce Trump a ameninţat că opreşte comerţul cu Spania

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este "pregătită să reacţioneze" pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei.

"Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE", a declarat un purtător de cuvânt.

"UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important", iar Comisia "se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele", a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa "va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase", potrivit Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat marţi că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania, spunând că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Madridul a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.

Trump ameninţă Spania

Trump a descris Spania drept un "partener groaznic" în NATO şi a avertizat că nimeni nu trebuie să îndrăznească să-i spună lui că nu poate folosi instalaţiile militare ale vreunei ţări.

Este vorba de baza navală Rota şi de baza aeriană Moron, înfiinţate în baza unui acord din 1953 între Statele Unite şi Spania, pe atunci sub regimul lui Franco.

De câteva luni, Donald Trump a criticat Spania de asemenea pentru că nu şi-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, în conformitate cu noul obiectiv stabilit pentru ţările NATO la îndemnul Washingtonului.

