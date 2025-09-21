Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cât costă un litru de must în pieţele din Bucureşti. Cei care aleg livrarea la domiciliu plătesc şi dublu

Cei mai mulţi caută mustul în pieţe. Iar cei mai comozi apelează la livratori. Iată cât plătim pentru un litru de must proaspăt în această perioadă.

de Marko Pavlovici

la 21.09.2025 , 13:44

Am pornit în căutarea băuturii vedetă a toameni, mustul. Prima oprire am făcut-o în Parcul Izvor, unde are loc un festival al plăcintelor. Dincolo de mâncare, mustul e cel care atrage atenţia.

Preţul acestuia este de 15 lei pe litru şi este coadă la standuri. Acelaşi preţ îl găsim şi în pieţe, dar pentru cei care stau departe - pot alege şi aplicaţiile de livrare. Însă aici preţul este aproape dublu. 

Unii l-au încercat pentru prima dată, alţii au venit special pentru el, să vadă cât de bun este.

Articolul continuă după reclamă

Mustul este obţinut prin stoarcerea strugurilor şi trebuie băut cât mai repede posibil, până să nu fermenteze. Studiile arată că poate reduce inflamaţia şi ajută la prevenirea unor boli cronice precum diabetul şi bolile cardiace.

Marko Pavlovici Like
must struguri
Înapoi la Homepage
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi?
Observator » Ştiri economice » Cât costă un litru de must în pieţele din Bucureşti. Cei care aleg livrarea la domiciliu plătesc şi dublu