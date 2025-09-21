Cei mai mulţi caută mustul în pieţe. Iar cei mai comozi apelează la livratori. Iată cât plătim pentru un litru de must proaspăt în această perioadă.

Am pornit în căutarea băuturii vedetă a toameni, mustul. Prima oprire am făcut-o în Parcul Izvor, unde are loc un festival al plăcintelor. Dincolo de mâncare, mustul e cel care atrage atenţia.

Preţul acestuia este de 15 lei pe litru şi este coadă la standuri. Acelaşi preţ îl găsim şi în pieţe, dar pentru cei care stau departe - pot alege şi aplicaţiile de livrare. Însă aici preţul este aproape dublu.

Unii l-au încercat pentru prima dată, alţii au venit special pentru el, să vadă cât de bun este.

Mustul este obţinut prin stoarcerea strugurilor şi trebuie băut cât mai repede posibil, până să nu fermenteze. Studiile arată că poate reduce inflamaţia şi ajută la prevenirea unor boli cronice precum diabetul şi bolile cardiace.

