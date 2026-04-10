Video Cât ne costă drumurile de Paște. Mașina devine cea mai ieftină variantă, dar doar dacă nu mergi singur

În prag de sărbători, românii își calculează atent bugetul, iar trenul, mașina sau avionul vin fiecare cu avantaje și dezavantaje. Drumul dintre București și Cluj-Napoca poate costa de la puțin peste 100 de lei până la câteva sute, în funcție de mijlocul de transport ales.

de Georgiana Pocol

la 10.04.2026 , 17:36

Înainte de plecare, am făcut calculele pentru un drum doar dus, pe ruta București - Cluj-Napoca.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă acceptăm să mai luăm în mașină doi străini, costul drumului scade la puțin peste 100 de lei. În acest caz, mașina e cea mai avantajoasă variantă. Pentru cei care călătoresc singuri, însă...

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mulți aleg trenul nu doar pentru preț, ci și pentru reducerile de care beneficiază elevii, studenții sau pensionarii. Chiar dacă drumul durează mai mult și există riscul întârzierilor.

"Dacă mai ești cu cineva cu care să mergi cu mașina... cu mașina, normal. Dar și cu trenul e plăcut, e o experiență", a spus un călător.

Reporter: De obicei călătoriți cu trenul?

Călători: Mai rar. Cu trenul, dar mergem că avem o întâlnire.

Reporter: Mai mergeți și cu mașina?

Călători: Ca pensionari beneficiem de reducere 50%, cât de cât bine. Altfel, cu benzina și motorina...

Urmează cele mai aglomerate zile pentru călători

CFR se așteaptă la un trafic mai mare decât anul trecut. Numărul rezervărilor este deja ridicat, iar cele mai aglomerate zile vor fi chiar înainte de Paște.

"Anul trecut au fost peste 550 de mii de călători. Suntem la jumătatea perioadei de sărbători, ieri erau înregistrate peste 260 de mii de rezervări. Așteptăm să monitorizăm 13 aprilie și 14. Previziunile sunt că anul acesta vor călători și mai mulți decât anul trecut. E sărbătoare de familie, toată lumea pleacă acasă", a spus purtătorul de cuvânt CFR Călători.

Autogările, tot mai goale din cauza preţurilor ridicate

În schimb, autogările sunt tot mai goale. Deși autocarul poate fi mai rapid pe anumite rute și oferă mai mult confort, prețurile mari îi țin pe oameni departe.

"Nu mai are lumea bani. Motorina e 10 lei. Nu mai merge lumea. Au scăzut călătoriile de la an la an. Foarte mult. De la pandemie s-a dus mai mult de jumătate în jos. [...] Mai sigur, mai curat, lumea mai civilizată, se comportă altfel față de tren", a spus proprietarul unei firme de transport, Cosmin Sava.

Companiile aviatice vin cu tot mai multe zboruri interne. Practic, putem să zburăm din orice zonă din țară în capătul opus, însă ne va costa de la 70 de euro în sus.

Georgiana Pocol Like
tren cfr bucuresti cluj
Înapoi la Homepage
Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război?
Observator » Ştiri economice » Cât ne costă drumurile de Paște. Mașina devine cea mai ieftină variantă, dar doar dacă nu mergi singur
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.