În prag de sărbători, românii își calculează atent bugetul, iar trenul, mașina sau avionul vin fiecare cu avantaje și dezavantaje. Drumul dintre București și Cluj-Napoca poate costa de la puțin peste 100 de lei până la câteva sute, în funcție de mijlocul de transport ales.

Înainte de plecare, am făcut calculele pentru un drum doar dus, pe ruta București - Cluj-Napoca.

Dacă acceptăm să mai luăm în mașină doi străini, costul drumului scade la puțin peste 100 de lei. În acest caz, mașina e cea mai avantajoasă variantă. Pentru cei care călătoresc singuri, însă...

Mulți aleg trenul nu doar pentru preț, ci și pentru reducerile de care beneficiază elevii, studenții sau pensionarii. Chiar dacă drumul durează mai mult și există riscul întârzierilor.

"Dacă mai ești cu cineva cu care să mergi cu mașina... cu mașina, normal. Dar și cu trenul e plăcut, e o experiență", a spus un călător.

Reporter: De obicei călătoriți cu trenul?

Călători: Mai rar. Cu trenul, dar mergem că avem o întâlnire.

Reporter: Mai mergeți și cu mașina?

Călători: Ca pensionari beneficiem de reducere 50%, cât de cât bine. Altfel, cu benzina și motorina...

Urmează cele mai aglomerate zile pentru călători

CFR se așteaptă la un trafic mai mare decât anul trecut. Numărul rezervărilor este deja ridicat, iar cele mai aglomerate zile vor fi chiar înainte de Paște.

"Anul trecut au fost peste 550 de mii de călători. Suntem la jumătatea perioadei de sărbători, ieri erau înregistrate peste 260 de mii de rezervări. Așteptăm să monitorizăm 13 aprilie și 14. Previziunile sunt că anul acesta vor călători și mai mulți decât anul trecut. E sărbătoare de familie, toată lumea pleacă acasă", a spus purtătorul de cuvânt CFR Călători.

Autogările, tot mai goale din cauza preţurilor ridicate

În schimb, autogările sunt tot mai goale. Deși autocarul poate fi mai rapid pe anumite rute și oferă mai mult confort, prețurile mari îi țin pe oameni departe.

"Nu mai are lumea bani. Motorina e 10 lei. Nu mai merge lumea. Au scăzut călătoriile de la an la an. Foarte mult. De la pandemie s-a dus mai mult de jumătate în jos. [...] Mai sigur, mai curat, lumea mai civilizată, se comportă altfel față de tren", a spus proprietarul unei firme de transport, Cosmin Sava.

Companiile aviatice vin cu tot mai multe zboruri interne. Practic, putem să zburăm din orice zonă din țară în capătul opus, însă ne va costa de la 70 de euro în sus.

