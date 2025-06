În weekend Calea Victoriei e plină de tineri ieşiţi să se relaxeze. Cu telefonul în mână, ochelari de soare pe nas și un frappe rece în față ies să admire lumea.

Alexia vine în centrul capitalei singură la fiecare sfârşit de săptămână.

"Mănânc o înghețată, am ieșit puțin să mă plimb fiindcă e mai răcoare. Am un frappe, înghețată. Am o cupă de lavandă, fructul pasiuni și fructul dragonului. Știu când merg la înghețată îmi ajung 100 de lei, depinde ce îmi iau, dar dacă merg să mănânc ies cu mai mult. Bugetul alocat, nu știu, 300 de lei", spune Alexia.

"Îmi place tare mult mai ales acum când este pietonală și putem să ne bucurăm de zilele de vara și de o plimbare prin oraș, nu doar să fim restrictionaţi la parcuri", spune un alt adolescent.

Calea Victoriei, noul magnet al adolescenților

Este vară, este weekend și este aproape imposibil să nu întâlnești grupuri de adolescenți pe Calea Victoriei. Cu telefonul în mână, ochelari de soare pe nas și un frappe rece în față, își fac bugetul pentru o zi plină de ieșiri.

Unii aleg să iasă de dimineață – încep ziua cu un mic dejun la restaurant. Bugetul? Între 300 și 400 de lei. Atât sunt dispuși să cheltuie pentru un mic dejun cu ceva dulce, o băutură fancy și o porție de socializare.

Alții aleg varianta "light" – o cafea cu lapte vegetal la cafenea - 17 lei. Apoi o plimbare până la gelaterie, unde o cupă de înghețată artizanală costă în jur de 10 lei. Nu e greu să ajungi rapid la 100 de lei, mai ales dacă adaugi și o gustare caldă la final – o pizza artizanală sau ceva de ronțăit în mers.

Și animalele de companie sunt parte din peisaj. Nu e ieșire completă fără o înghețată specială pentru căței – cu morcov, afine sau alte ingrediente sănătoase.

Pentru unii, o zi pe Calea Victoriei înseamnă relaxare. Pentru alții – un obicei de weekend. Dar aproape toți spun la fel: cheltuielile pornesc de la 100 de lei și pot ajunge ușor la 300-400 de lei.

Și totul pentru o cafea, o plimbare și câteva poze bune de postat.

Oana Bogdan

