Putin acuză NATO că extinde tensiunile în Asia-Pacific și Arctica și amenință cu un răspuns "simetric"

Aflat în insula Sahalin, din Extremul Orient rus, unde asistă la exerciții ale forțelor navale ruse, liderul de la Kremlin a amenințat cu măsuri similare după ce unele țări occidentale au recurs la inspectarea unor nave bănuite că aparțin așa-numitei ''flote fantomă'' a Rusiei.

Suedia și Franța au inspectat nave acuzate că fac parte din această flotă utilizată de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale puse în practică de la începerea agresiunii militare ruse de amploare contra Ucrainei, în februarie 2022. Noile sancțiuni, aprobate de Uniunea Europeană la finalul lunii iulie pentru a slăbi această sursă importantă de venituri pentru Rusia, deschid calea către vânzarea petrolului și a mărfurilor confiscate de pe navele respective.

Liderul de la Kremlin acuză Occidentul de "piraterie și banditism"

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''Constatăm că autoritățile din unele țări au avut recent în vedere posibilitatea de a ne confisca navele și de a vinde bunurile de care am fost spoliați'', a afirmat Vladimir Putin, care a estimat că este vorba despre ''piraterie și banditism''.

''Dacă acest lucru s-ar concretiza, ar trebui să răspundem într-o manieră simetrică'', a spus Putin, adăugând că Moscova va acționa ''acolo unde consideră necesar și potrivit''. Suedia a decis să predea Ucrainei o navă-cargo din ''flota fantomă'' rusă, inspectată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, cereale ucrainene furate din teritoriile ocupate de armata rusă.

Presa americană: Putin ar putea testa NATO printr-un atac limitat

Presa americană a relatat sâmbătă că Putin ar putea pune la încercare NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câțiva ani. Între altele, Wall Street Journal și CNN au citat rapoarte ale serviciilor de informații americane care sugerează posibile scenarii, variind de la un atac cibernetic rusesc până la o incursiune de mică amploare într-o țară NATO.

Potrivit Wall Street Journal, dacă Statele Unite considerau anterior că Putin nu ar vrea să provoace un membru NATO în timp ce se află în război împotriva Ucrainei, oficiali americani susțin că această evaluare s-a schimbat în cursul acestui an. Scopul unui posibil atac al lui Putin asupra unei țări NATO ar fi divizarea alianței.

Conform postului de televiziune CNN, este probabil ca orice atac, indiferent de natura sa, să vizeze statele baltice sau Polonia. Guvernul Lituaniei a anunțat recent că serviciile de informații militare dețin informații ce sugerează că Moscova ar putea lua în considerare atacuri asupra infrastructurii esențiale din statele baltice folosind drone ucrainene.