Motorina premium a sărit 11 lei pe litru, iar un plin costă acum cu peste 100 de lei mai mult decât luna trecută. După ce a luat decizia să plafoneze adaosurile companiilor petroliere, Guvernul discută luni şi o posibilă reducere a accizei la carburanţi. Între timp economiştii o spun fără perdea - statul ne va da înapoi doar ce ne a luat deja.

După 20 de scumpiri într-o lună, decidenții se întâlnesc luni, 30 martie, într-o ședință a grupului de lucru, unde vor stabili noi măsuri pentru reducerea prețului carburanților.

Este vorba despre o posibilă scădere a accizelor. Se ia în calcul un mecanism flexibil prin care acciza să fie ajustată în funcție de prețul barilului de petrol și de evoluția pieței carburanților.

Astfel, ne-am putea aștepta la o reducere suplimentară de 40 de bani, peste ieftinirea de 50 de bani estimată de la 1 aprilie, după primul set de măsuri. În acest scenariu, prețul ar scădea cu aproximativ 90 de bani pe litru de motorină. Dieselul ar putea ajunge la 9,20 lei, iar benzina la aproximativ 8,60 lei.

De asemenea, este luată în calcul și reducerea TVA de la 21% la 11%. Acesta ar fi scenariul cel mai optimist, în care prețul unui litru de combustibil ar putea scădea chiar și cu 1,50 lei.

Autoritățile susțin că aceste reduceri nu ar veni direct din buget, ci din TVA-ul suplimentar încasat în urma scumpirilor și din adaosurile companiilor petroliere.

