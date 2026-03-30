Ce decizie va lua Guvernul privind reducerea accizei la carburanți și cu cât vor scădea prețurile la pompă

Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni dimineață, în cadrul unei ședințe de lucru cu ministrul Energiei și ministrul Finanțelor, scenarii privind prețul carburanților. Nu s-au luat decizii, ci s-a pregătit ședința de coaliție de la ora 13:00.

Guvernul urmează să discute azi o posibilă reducere a accizei la carburanți, după ce a plafonat adaosurile companiilor petroliere. Premierul Ilie Bolojan a discutat luni dimineață cu miniștrii Finanțelor și Energiei, Alexandru Nazare, respectiv Bogdan Ivan, noi măsuri privind prețul carburanților. Potrivit surselor Observator, ședința de la ora 9 a fost una de lucru: nu au fost luate decizii, ci au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție, care ar urma să aibă loc azi, de la ora 13:00. La reuniunea coaliţiei nu va participa Sorin Grindeanu, aflat în Bacău, pentru întâlnirea regională a organizațiilor social-democrate.

Ce decizie va lua Guvernul şi cu cât vor scădea prețurile

Amintim că săptămâna trecută, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, în perioada 1 aprilie 2026 - 30 iunie 2026, prin care se plafonează adaosul comercial la carburanți. Perioada de aplicare a măsurilor poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

Tot săptămâna trecută, premierul Bolojan a declarat că se va lua un nou set de măsuri "până la finalul zilei de luni" pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei. Conform calculelor Observator, la un preț de 10 lei pe litru ne-am putea aștepta la o scădere de aproximativ 40 de bani, iar la 12 lei, reducerea ar putea ajunge la 70 de bani. Însă nu vom vedea reducerile la pompă mai devreme de 1 aprilie.

Ionuț Dumitru, consilierul premierului Bolojan, a explicat pentru Observator cum ar putea funcționa mecanismul. Statul va returna TVA-ul încasat în plus din scumpiri. De exemplu, motorina costa înainte de criză 8 lei pe litru, iar acum depășește 10 lei. Pentru fiecare litru, statul a încasat aproximativ 40 de bani în plus din TVA. Exact acești bani ar urma să fie folosiți pentru scăderea prețului. În plus, și companiile ar putea oferi reduceri, așa cum au făcut-o în 2022.

Ministrul Energiei a venit cu două propuneri

Ieri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus două variante pentru scăderea prețului carburantului: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei. "(...) Diminuarea TVA, care în momentul de față a fost aplicată în câteva state europene, dar în România este în continuare o opțiune, și, doi, reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de o parte, în această perioadă, statul român are venituri suplimentare din creșterea prețurilor, încasări suplimentare din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanțe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanților. Iar toți acești bani, într-o formă foarte clară și transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor", a explicat Ivan.

Bogdan Ivan a precizat că este normal ca și statul să sprijine oamenii în această perioadă de criză. "Nu este normal ca, în momentul în care oamenii sunt cei care preiau o parte din presiunea acestei crize internaționale și o suportă, iar companiile, după decizia din această săptămână, suportă și ele, în parte, această criză, statul să nu vină să sprijine, în momentul de față, oamenii și să suporte și el o parte din această presiune, din banii suplimentari pe care i-a încasat în această perioadă. Imediat după ce va exista o decizie, care sper să fie luată cât mai repede, în contextul în care mâine se împlinesc patru săptămâni de la data la care am propus pentru prima dată un set de 5 măsuri în cadrul coaliției de guvernare, este nevoie ca aceste decizii să fie luate de îndată, cel târziu săptămâna viitoare", a mai spus Bogdan Ivan.

