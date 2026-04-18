Vremea frumoasă aduce speranțe producătorilor. Cireșii au înflorit, iar cultivatorii spun că recolta din acest an va fi una bună, mai ales după ce anul trecut au pierdut întreaga producție din cauza brumei. Dacă producția va fi mai mare, este posibil ca prețul cireșelor să scadă, ajungând la aproximativ 30–40 de lei pe kilogram pe piață.

În livezile din Gorj, primăvara aduce anul acesta, o recoltă bogată. Cireşii încărcaţi de flori le dau speranţe micilor producători. Gheorghe Sichitiu cultivă cireşi de 12 ani şi are 55 de pomi în livadă. "Anul trecut a venit şi ne-a dat bruma exact când deja era formată şi se uscaseră cireşeşe.Florile văd că toate sunt prinse, nu sunt ca să pice. Bine ar fi să fie ieftine ca să avem cu ce să hrănim, să ne mândrim", a declarat Gheorghe Sichitiu, pomicultor.

În pieţele din România, momentan, se găsesc cireşe de import

"Am scăpat de problemele cu îngheţul, sperăm să nu mai vină nicio noapte rece în perioada următoare, ne îndreptăm totuşi spre vară şi toată lumea gândeşte pozitiv, sperăm că vom avea producţii foarte bune de cireşi anul acesta", a declarat Alin Petrică, director adjunct la Direcţia Agricolă. Şi un alt producător, imaginea este similară: semn că recolta se apropie. Dacă producţia va fi bogată şi preţul cireşelor va scădea anul acesta.

"După 20 mai, dacă o să fie. Cireşi de 1 mai sunt puţini. Între 30 şi 40 de lei va fi preţul, depinde de câtă marfă este pe piaţă", a declarat Ion Horpotan, pomicultor. În pieţele din România, momentan, se găsesc cireşe de import.

