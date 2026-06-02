Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii

Rata sărăciei din Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii, a crescut în 2025 la un nivel record de 16,1% în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 13,3 milioane de persoane clasificate drept sărace, conform unui raport publicat marţi de Paritatische, un grup umbrelă pentru mai multe organizaţii caritabile, informează dpa.

Cifra a crescut de la 15,5% cu un an mai devreme, ajungând la cel mai ridicat nivel de când au început înregistrările comparabile, a precizat asociaţia, citând date oficiale publicate la începutul acestui an.

Conform definiţiei Uniunii Europene, se consideră că o persoană este expusă riscului de sărăcie dacă venitul său este sub 60% din cel median naţional. În Germania, acest prag a fost în 2025 de 1.446 de euro (1.683 de dolari) pe lună pentru o gospodărie cu o singură persoană şi de 3.036 de euro pentru o gospodărie cu doi adulţi şi doi copii sub 14 ani.

Creşterea sărăciei vine după un declin al aceleiaşi rate înregistrat între 2020 şi 2023, notează autorii raportului, care au constatat şi o adâncire a disparităţilor sociale.

Cele mai scăzute rate ale sărăciei au fost înregistrate în landurile sudice Bavaria şi Baden-Wurttemberg, două economii regionale puternice ale Germaniei - 12,6% şi, respectiv, 13,2%.

Persoanele în vârstă s-au numărat printre grupurile cele mai afectate, aproape una din cinci persoane în vârstă de 65 de ani sau peste fiind clasificată drept săracă sau expusă riscului de sărăcie.

Gospodăriile formate dintr-o singură persoană, părinţii singuri şi persoanele cu niveluri mai scăzute de educaţie au fost, de asemenea, afectate în mod disproporţionat, autorii raportului observând că sărăcia este în creştere în special în rândul grupurilor care se confruntă cu dezavantaje structurale şi acces limitat la piaţa muncii.

Patru din cinci persoane afectate de sărăcie nu erau angajate în 2025 şi totodată, conform raportului, 70% dintre cei care trăiau în sărăcie erau cetăţeni germani, 30% deţinând cetăţenie străină.

Raportul arată că multe gospodării au întâmpinat dificultăţi în a-şi acoperi cheltuielile zilnice; aproximativ 6,9% din populaţie nu avea venituri suficiente anul trecut pentru a-şi acoperi costurile de trai obişnuite, incluzând aici facturile mai mari la energie şi înlocuirea unor electrocasnice esenţiale.

