Scumpirile din ultima perioadă îi afectează pe șoferi din ce în ce mai mult. Majorarea TVA-ului, dar și creșterea prețului combustibilului fac mai costisitoare operaţiunile de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar în oraș. Iar diferența va fi suportată, desigur, de șoferii indisciplinați. Primii care resimt aceste schimbări sunt cei din Cluj-Napoca.

În medie, 10 mașini sunt ridicate zilnic de pe străzile din Cluj-Napoca. Principalele motive - ocuparea locurile destinate persoanelor cu dizabilităţi sau parcarea în mod necorespunzător. Iar recuperarea autoturismului era deja o bătaie de cap pentru șoferi și implica costuri semnificative, însă de acum situația devine și mai dificilă.

"S-a majorat preţul la tarifele de ridicare a maşinilor pentru că s-a actualizat cu rata inflaţiei, noi încurajăm oamenii să nu folosească maşina personală la drumurile pe care le au de făcut în centrul oraşului", a declarat Iulia Perşa, purtător de cuvânt al primăriei Cluj Napoca.

Cât ajunge să coste recuperarea unei mașini ridicate

"Şoferul acestui autoturism trebuie să plătească doar pentru operaţiunea de ridicare 520 de lei. Transportul până aici, în afara oraşului, mai costă 350 lei, iar fiecare zi în care maşina rămâne aici, taxa este de 60 lei. Acestor bani li se adaugă şi amenda de cel puțin 400 lei", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Cei mai mulți șoferi care se aleg cu autoturismul ridicat provin din alte județe, în special din zone unde nu există servicii de ridicare a autovehiculelor. Autoritățile le recomandă acestora să folosească mijloacele de transport în comun, mai ales în zona centrală, unde locurile de parcare sunt limitate. Iar acum nu doar șoferii sunt cei care ajung să plătească.

Nu doar mașinile sunt ridicate: trotinetele, taxate și ele

Dacă în trecut, cei care conduc trotinete electrice nu prea aveau grija locurilor în care le lasă, acum sunt taxaţi și ei la buzunar. În doar un an, aici au fost aduse peste 2.500 de trotinete ridicate de pe domeniul public, iar pentru a le revendica proprietarul trebuie să plătească pentru fiecare 170 lei. În plus, fiecare zi în care trotineta rămâne aici este taxată cu 30 lei.

Majoritatea aparțin flotelor de ridesharing, care nu le mai revendică.

