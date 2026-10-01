Ai făcut armata și vrei să știi câte puncte primești la pensie pentru perioada respectivă? Stagiul militar este recunoscut de lege ca perioadă asimilată, însă punctajul se calculează diferit în funcție de anul în care a fost efectuat serviciul. Pentru perioadele mai vechi se folosește salariul minim din acei ani, iar pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 se aplică o altă formulă.

Câte puncte de pensie primești pentru armată. Cum se calculează stagiul militar - Profimedia

Stagiul militar obligatoriu este luat în calcul la pensie ca perioadă asimilată stagiului de cotizare. Numărul de puncte acordate nu este însă același pentru toți cei care au făcut armata, deoarece calculul depinde de perioada în care a fost efectuat serviciul militar. Iată cum se calculează punctajul și cât poate conta armata la pensie.

Perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar obligatoriu poate fi valorificată la stabilirea pensiei. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, stagiul militar este considerat perioadă asimilată stagiului de cotizare. În această categorie intră persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, precum și perioadele în care o persoană a fost concentrată, mobilizată sau în prizonierat.

Important este că armata nu aduce automat același număr de puncte tuturor pensionarilor. Modul de calcul depinde de perioada în care a fost efectuat serviciul militar.

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Cum se calculează punctele pentru armata făcută înainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele asimilate realizate înainte de 1 aprilie 2001, legea stabilește că la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioada respectivă.

Punctajul se determină în funcție de salariul minim corespunzător perioadei respective, raportat potrivit regulilor de calcul prevăzute de lege. Prin urmare, anul în care a fost efectuat stagiul militar contează foarte mult.

Ce se întâmplă cu armata făcută după 1 aprilie 2001

Pentru perioadele asimilate cuprinse între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023, respectiv 1 septembrie 2024, calculul este diferit.

Legea prevede că, pentru perioadele de la articolul 14 alineatul (1) literele a) și b), printre care se află și stagiul militar, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioada respectivă. Prin urmare, nici în acest caz nu există o valoare fixă de puncte care să poată fi aplicată tuturor persoanelor.

Stagiul militar este vechime la pensie

Perioada serviciului militar este recunoscută în sistemul public de pensii ca perioadă asimilată stagiului de cotizare. Casa Națională de Pensii Publice include stagiul militar printre perioadele necontributive care sunt valorificate la calculul pensiei.

Este însă importantă diferența dintre perioada asimilată și o perioadă în care persoana a lucrat și a plătit contribuții de asigurări sociale. Stagiul militar nu reprezintă, în sine, o perioadă contributivă.

Cum se transformă punctele în bani

După stabilirea punctajului, acesta intră în calculul pensiei împreună cu toate celelalte puncte realizate de persoană. Casa Națională de Pensii Publice precizează că valoarea pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Prin urmare, nu se poate spune că, de exemplu, „un an de armată valorează X lei” în mod universal. Valoarea depinde de punctajul calculat pentru perioada respectivă și de totalul punctelor persoanei.

Ce document dovedește stagiul militar

Pentru valorificarea perioadei de armată este necesar un document care să dovedească efectuarea serviciului militar și perioada exactă. Documentele utilizate în acest scop pot include livretul militar sau adeverințe/certificate eliberate de instituțiile militare competente, în care sunt precizate perioada și natura situației respective.

Este important ca perioada să fie identificată exact, deoarece modul de calcul al punctajului diferă în funcție de intervalul în care a fost efectuat serviciul militar.