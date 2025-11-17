România primește un răgaz: sancțiunile SUA pentru Lukoil intră în vigoare abia în decembrie, iar statul ar urma să preia temporar rafinăria și stațiile. Specialiștii avertizează că orice întârziere poate duce la scumpiri rapide, ca în 2022, când prețurile au sărit la 10 lei. Ministrul Energiei susține însă că nu există motive pentru astfel de creșteri.

Statele Unite au decis să amâne până pe 13 decembrie aplicarea sancțiunilor. Inițial, termenul era 21 noiembrie. În acest timp, statul ar trebui să facă procedurile necesare pentru a administra temporar compania, până când va găsi un cumpărător. Ulterior, când se va realiza tranzacția aceasta va fi verificată, în aşa fel încât să ştim sigur că nu va fi preluată de firme rusești sau de intermediari ai acestora.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cu cât se întârzie mai mult, cu atât se pune mai mare presiune pe preţuri. În ultimele două zile, tarifele de la pompă s-au mai calmat. Însă ar putea fi liniştea de dinaintea furtunii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oricum, dacă vom ajunge din nou în situația din 2022, statul nu va mai putea subvenționa carburanții din cauza deficitului bugetar.

Între timp, Statele Unite anunță extinderea sancțiunilor: toate țările care continuă să facă afaceri cu Rusia vor fi penalizate.

În România, cele mai mari companii cu capital rusesc activează în energie, metalurgie și comerț.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰