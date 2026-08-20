Ce este Neptun Deep, "punctul nevralgic" al României din zona economică exclusivă

Drona maritimă care s-a apropiat periculos de platforma Neptun Deep aduce din nou în prim-plan proiectul de extracţie de gaz din Marea Neagră. Este vorba de un proiect de importanţă strategică, dezvoltat de OMV Petrom şi Romgaz, cu o investiţie de 4 miliarde de euro, împărţită la jumătate între cele două entităţi.

Platforma se află la aproximatvi 160 de kilometri de ţărm, în aşa-numitul perimetru Neptun. Acolo sunt două zăcăminte de gaz - Domino şi Pelican Sud. Volumele recuperabile sunt de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi, iar de acolo s-ar putea extrage, din 2027, cam 8 miliarde de metri cubi, pe an. Asta ne-ar asigura independenţa energetică, ba chiar putem deveni exportatori neţi.

Proiectul presupune, pe lângă platforma offshore, zece sonde, sisteme submarine şi conducta care ar urma să transporte gazul până la ţărm, în zona Tuzla.

Platforma a fost instalată de curând şi are 16.500 de tone şi mai bine de 2225 de metri înălţime.

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Austriecii de la OMV, care deţin majoritar OMV Petrom, au încheiat deja un contract cu o companie de utilităţi din Germania. Uniper, care a fost cel mai mare client al Gazprom, va cumpăra gaze din Marea Neagră, din 2027. Câte 1,4 miliarde de metri cubi, timp de 5 ani. Adică 1 la sută din producţia totală.

Pentru că informaţia a stârnit controverse în spaţiul public, ministrul Energiei a a venit cu lămuriri. Statul român se va asigura ca gazele din Marea Neagră să acopere necesarul intern și doar surplusul să fie vândut.

CEO-ul Petrom, Christina Verchere, a menţionat că ”producţia estimată este de aproximativ de 30 de ori mai mare decât cererea anuală, care acoperă 4,3 milioane de gospodării. "Veniturile estimate ale statului român ar fi de 20 de miliarde de euro. Neptun Deep este un pas foarte important pentru strategia noastră 2030, care îşi propune să sprijine tranziţia energetică a României şi a regiunii. Strategia noastră se bazează pe contarea pe gazul naţional şi regional, ca un pilon al stabilităţii şi putem spune că Neptun Deep va juca un rol fundamental în a sprijini securitatea energetică a României şi securitatea aprovizionării",a spus ea.

Potrivit reprezentantei Petrom, "prin capacitatea de a-şi produce propriile gaze naturale, România va putea să îşi reducă importurile şi să devină un jucător foarte important pe această piaţă". "2027 este anul în care aşteptăm primele cantităţi de gaze şi în timp România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul va dura aproximativ două decenii iar veniturile aduse la bugetul de stat vor sprijini dezvoltarea societăţii", a arătat Verchere.

De ce este un punct critic al infrastructurii energetice

Dincolo de importanţa pentru economia şi stabilitatea ţării, poziţionarea sa în zona economică exclusivă ar putea crea probleme în contextul războiului hibrid. Însuşi şeful Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a spus că zona nu este acoperită de Articolul 5 din Carta NATO, ceea ce înseamnă că un atac acolo ar putea testa răspunsul României, deoarece este puţin probabil să existe unul al aliaţilor.

Zona economică exclusivă (ZEE) este o zonă a mării, adiacentă apelor teritoriale, în care un stat costier are drepturi exclusive privind explorarea și exploatarea resurselor naturale (în subsol, pe fundul mării și în coloana de apă) până la maximum 370 km de la țărm conform Convenției ONU asupra dreptului mării.