Preţul unui bitcoin astăzi, joi 20 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 20 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 69.582 dolari sau 59.576 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 69.801 dolari sau 59.827 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.439 dolari sau 54.269 euro.