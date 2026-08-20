Directorul general al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, a fost trimis în judecată de DNA, în stare de arest preventiv, într-un dosar privind fraudarea examenelor pentru obținerea atestatelor de pregătire profesională. Procurorii îl acuză că ar fi pus bazele unei grupări organizate împreună cu administratorul unei firme și că ar fi coordonat activitatea acesteia. Potrivit anchetatorilor, șeful ARR ar fi primit zeci de mii de euro mită numai în legătură cu examenele organizate în luna martie. În urma perchezițiilor efectuate la locuința sa, procurorii au descoperit aproximativ 500.000 de euro, bani care ar fi fost ascunși în cutii de pantofi.

Şeful ARR la care au fost găsiți 500.000 de euro în cutii de pantofi, trimis în judecată de DNA - Arhivă

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj anunţă, joi, că au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Cristian Anton, director general al Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), pentru luare de mită în formă continuată (4 acte materiale), folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale) şi constituire a unui grup infracţional organizat.

De asemenea, a fost trimis în judecată şi administratorul unei societăţi comerciale, pentru dare de mită în formă continuată (4 acte materiale), trafic de influenţă în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale) şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Cum ar fi funcționat gruparea care frauda examenele ARR

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În rechizitoriul procurorilor se arată că, în a doua jumătate a anului 2024, Anton, în calitate de director general al ARR, ar fi constituit un grup infracţional organizat, împreună cu administratorul unei societăţi comerciale şi cu deţinătorul unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie, în contextul organizării examenelor de obţinere a atestatelor profesionale de transport.

"Astfel, în schimbul unor sume de bani, membrii grupului ar fi înlesnit promovarea frauduloasă a examenelor organizate de ARR, la care inculpatul Anton Cristian era fie membru al comisiei de examinare, fie (începând cu luna noiembrie 2025, când a devenit director general al ARR) desemna membri care facilitau, la rândul lor, promovarea frauduloasă a examenelor care erau organizate în centrele de examinare din judeţele Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti", precizează DNA.

Potrivit procurorilor anticorupţie, ca lider al grupării, Cristian Anton ar fi coordonat şi ar fi gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice şi a probei la calculator, ar fi ţinut legătura cu ceilalţi doi şi ar fi primit de la aceştia listele cu candidaţii care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar şi parte din sumele de bani colectate de aceştia de la candidaţi, i-ar fi desemnat pe ceilalţi membri ai comisiilor de examinare din locaţiile alese de acesta conform propriilor interese, ar fi dirijat activitatea grupului, astfel încât să se evite deconspirarea, ar fi decis conform propriilor interese când este sau nu este parte în comisia de examinare, i-ar fi îndrumat pe R.B.A. şi D.D.R.I. spre locaţiile unde sunt comisii controlate de el, ar fi ţinut evidenţa sumelor de bani primite cu titlu de mită, ar fi decis modalitatea şi locaţia în care să i se remită sumele de bani colectate cu titlu de mită.

81.000 de euro pentru promovarea frauduloasă a 149 de candidați

De asemenea, în calitate de examinator, Anton ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca anumite persoane desemnate de către cei doi să rezolve proba la calculator în locul candidaţilor, şi prin înmânarea, odată cu foile de examen, a unei alte foi cu răspunsurile corecte la proba scrisă, candidaţilor care au remis sume de bani, iar în calitate de director general al ARR, Anton ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locaţiile unde există mediul propice fraudării examenelor respective, susţin procurorii DNA.

"Cu ocazia examenelor organizate de A.R.R. pentru obţinerea atestatelor profesionale de transport în municipiul Bucureşti (25 octombrie 2025 şi 07 martie 2026) şi în judeţul Arad (01 martie 2026), inculpatul Anton Cristian, în calitate de membru în comisiile de examinare, ar fi primit de la R.B.A., suma totală de cel puţin 81.000 euro (67.100 euro la sesiunile din municipiul Bucureşti şi 14.000 euro la sesiunea din judeţul Arad) pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenului de către cel puţin 149 de candidaţi de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani ca urmare a promisiunii că le va facilita promovarea examenului", precizează procurorii.

În acest sens, adaugă aceştia, Anton ar fi permis ca, la examenele respective, proba la calculator să fie susţinută, în locul candidaţilor favorizaţi, de către persoane din anturajul administratorului de firmă, şi le-ar fi remis respectivilor candidaţi foile cu răspunsurile la proba studiului de caz, în sala de examinare.

"În plus, în perioada februarie - martie 2026, inculpatul Anton Cristian ar fi primit suma de 34.000 euro, dintr-un total de 54.800 de euro, de la R.B.A., în legătură cu atribuţiile de serviciu aferente funcţiei de director general al A.R.R., astfel încât, la examenele desfăşurate în judeţul Mehedinţi (21 februarie 2026) şi în municipiul Bucureşti (28 februarie 2026), să desemneze în comisiile de examen membri dispuşi să promoveze în mod fraudulos cel puţin 117 candidaţi de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani. Fraudarea examenelor ar fi constat în aceea că proba grilă la calculator ar fi fost susţinută, în locul candidaţilor favorizaţi, de persoane din anturajul lui R.B.A., membrii comisiei le-ar fi remis candidaţilor răspunsurile la proba teoretică a studiului de caz, în sala de examinare, respectiv le-ar fi permis accesul în sala de examen cu răspunsurile la subiecte", menţionează procurorii DNA.

Aceştia adaugă că în 17 martie, în timp ce se afla în Bucureşti, Anton ar fi acceptat promisiunea lui R.B.A. de a primi diferenţa de 20.800 de euro (din care 5.000 euro urma să îi fie remisă prin intermediul celuilalt inculpat şi 15.800 de euro direct de către R.B.A., în schimbul demersurilor descrise anterior, făcute de acesta în vederea fraudării examenelor.

"Cu ocazia examenelor anterior menţionate, inculpatul R.B.A. ar fi pretins şi primit suma totală de cel puţin 196.280 de euro, de la mai mulţi candidaţi (cel puţin 256 candidaţi), direct sau prin deţinători de şcoli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare, astfel încât respectivii candidaţi să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalităţile descrise anterior. Cuantumul sumei remise de către candidaţi ar fi variat între 500 şi 1600 euro, în funcţie de tipul atestatului. Din total, inculpatul R.B.A. şi-ar fi păstrat 62.180 euro, după remiterea către inculpatul Anton Cristian", mai arată procurorii DNA.

În urma percheziţiilor făcute la locuinţele lui Anton, a fost găsită suma de aproximativ 500.000 de euro, banii fiind puşi în mai multe cutii de pantofi, iar la domiciliile celorlalţi inculpaţi, sume de bani şi bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.

Procurorii DNA au dispus, în cazul lui Cristian Anton, sechestru asigurător asupra sumelor totale de 523.220 euro, 78.300 lei şi 8.300 USD, găsite la percheziţiile făcute la locuinţele sale.

"Măsura sechestrului asigurător a fost dispusă în vederea confiscării speciale a sumei de 115.100 de euro, reprezentând obiectul infracţiunii de luare de mită, iar pentru restul sumelor s-a avut în vedere măsura confiscării extinse, deoarece, din investigaţiile financiare referitoare la veniturile inculpatului Anton Cristian şi ale familiei sale, s-a constatat că, referitor la suma 1.926.076 lei dobândită în perioada 2021 - 2026, există temeiuri pentru aplicarea acestei măsuri", menţionează DNA.

Ce sume au pus procurorii sub sechestru

În cazul lui R.B.A., s-a dispus sechestru asigurător asupra sumelor totale 15.645 euro, 35.740 lei şi 1.510 lire sterline, asupra a trei ceasuri de lux (în valoare minimă totală de 8.500 euro) şi asupra unui imobil.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

Potrivit DNA, cauza a fost disjunsă în vederea continuării actelor de urmărire penală privind restul activităţii infracţionale.