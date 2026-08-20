Imagini dure filmate de o cameră de supraveghere în Mediaş: un autobuz a intrat în mai multe maşini, după ce şoferul de 65 de ani, care avea o alcoolemie de 1.26, a pierdut controlul maşinii. A fost activat Planul Roşu de intervenţie.

Totul s-a întâmplat pe strada Mihai Eminescu, din Mediaş, în zona Pieţei Agroalimentare. După ce şoferul a pierdut controlul volanului, a intrat în coliziune cu douăsprezece autoturisme.

Plan Roşu de intervenţie, autorităţile se aşteptau la victime multiple

El şi alte trei persoane, respectiv un bărbat, în vârstă de 56 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, conducător al unui taxi, și doi pasageri dintr-un alt autoturism, respectiv o femeie, în vârstă de 26 de ani, și un bărbat, în vârstă de 32 de ani, ambii domiciliați în localitatea Blăjel, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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În total, 22 de persoane - 20 de adulți și doi copii - au fost implicate în carambol. Misiunea s-a încheiat, iar Planul Roșu a fost dezactivat după acordarea primului ajutor. 4 persoane au fost transportate la spital cu răni uşoare.

Având în vedere numărul mare de persoane aflate în pericol, pompierii au declanșat de urgență Planul Roșu. La fața locului au fost trimise trei echipaje SMURD - dintre care unul cu medic -, trei ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple, o mașină de descarcerare și una de stingere. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată în fiarele contorsionate.

Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Traficul rutier a fost blocat total ore întregi în urma accidentului.