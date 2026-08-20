Cursă cu poliția pe urme terminată cu două maşini răsturnate, în această dimineață, în județul Constanța! Un șofer băut a provocat haos pe şosea, după ce a ignorat semnalele polițiștilor și a refuzat să tragă pe dreapta. În gona sa, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu maşina în şanţ. Şi autospeciala poliției s-a răsturnat încercând să-l evite şi a luat foc.

Toți cei patru implicați în acest accident au ajuns la spital, sunt acum sub investigații medicale la Spitalul de Urgență din Constanța. Vorbim despre cei doi polițiști aflați în mașina de poliție, dar și despre șoferul care a fost urmărit și pasagerul acestui.

Totul a început în această dimineață când mai mulți șoferi au sunat la 112 și au anunțat că acel șofer conduce haotic pe un drum din județ. Mulți polițiști s-au dus către această zonă, iar în localitatea Pecineaga au și găsit mașina în trafic. I-au făcut semn șoferului să oprească, dar acesta i-a ignorat.

Mai mult a accelerat și în acel moment a continuat cursa. La un moment dat, din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul, s-a răsturnat în afara șoselei, iar mașina de poliție, aflată la doar câțiva metri în spate pentru a evita impactul cu un alt autoturism, s-a răsturnat și ea și a luat foc după impact. Cei patru au reușit să iasă din autoturism, iar incendiul a fost stins.

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În schimb, în momentul în care a fost testat pentru consumul de alcool, șoferul vinovat s-a demonstrat că avea o concentrație de 1,04 mg de alcool pur în aerul expirat, Cercetările continuă în acest caz.