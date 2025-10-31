De mâine, plătim mai mult atât pentru căldură, cât şi pentru curent. Pentru un apartament cu patru camere, de exemplu, costurile la încălzire vor crește cu peste 50 de lei pe lună.

TVA-ul la încălzire crește de la 5% la 11%. În București, costul cu căldura pentru o garsonieră va urca, în medie, cu 24 de lei pe lună, iar pentru un apartament cu patru camere, cu până la 54 de lei. Cele mai afectate orașe sunt București, Cluj, Iași și Constanța, unde mulți oameni depind de sistemul centralizat de încălzire.

Estimările arată că, iarna aceasta, întreţinerea pentru o garsonieră va fi între 330 și 370 de lei pe lună. Pentru un apartament cu două camere, costul va fi între 480 și 550 de lei, pentru unul cu trei camere între 620 și 730 de lei.

Și facturile la curent vor crește, din cauza taxei de cogenerare, deja inclusă în factură. Pentru un consum de 200 de kWh, vom plăti cu aproximativ un leu în plus. Acești bani merg către CET-uri. Fondurile ajută ca sistemele de încălzire să fie întreținute și modernizate.

În plus, prețul energiei pe piața spot, locul de unde furnizorii cumpără curent de pe o zi pe alta, este mai ridicat. Aici, energia se cumpără "din scurt", atunci când consumul depășește estimările. Dacă scumpirile de pe această piață continuă, facturile ar putea crește și mai mult în viitor.

