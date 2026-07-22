Factura la energie electrică ne poate costa sute de lei în plus, dacă nu verificăm contractul atunci când expiră. Tarifele sunt actualizate şi modificate în fiecare an. Cum preţurile la electricitate au tot crescut, specialiștii ne recomandă să comparăm ofertele şi chiar să schimbăm furnizorul.

O dată pe an, contractele de energie electrică sunt reactualizate, iar tarifele modificate.

"Înainte cu cel puţin 30 de zile de expirarea perioadei contractuale, furnizorul este obligat să notifice consumatorii cu privire la noile condiţii contractuale. Trebuie să fim atenţi la clauzele contractuale, dacă ele se modifică sau nu. Perioada de plată, preţ...el poate fi diferit de preţul pe care l-am avut până în acel moment.", adaugă Adi Vintilă, expert energie.

Clientul are o lună la dispoziţie să accepte sau nu contractul. In acest timp, poate negocia cu propriul furnizor un tarif mai bun. Sau poate schimba furnizorul.

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Acum, pe comparatorul de preţuri al ANRE, găsim tarife cuprinse între 1 leu şi 11 bani şi 1 leu şi 88 de bani. Dacă ne raportăm la un consum lunar de 250 de kWh, diferenţa poate depăşi 200 de lei. De la 470 de lei, am putea plăti doar 277 de lei, numai prin trecerea de la un furnizor la altul.

Client: L-am schimbat de curând.

Reporter: Aţi obţinut un preţ mai bun?

Client: Da.

Reporter: Înainte plăteaţi cât?

Client: Undeva la 300...300 şi. Şi acum 200. Depinde de lună, cât consum.

Reporter: V-aţi gândit să schimbaţi furnizorul?

Client: Nu m-am gândit. Birocraţie multă, mai comoditate.

Client: Vreo 150 de lei. Destul de mult.

Reporter: Aţi verificat preţul, nu e mare?

Client: Este, da nu-mi place nici să mă mut de colo-colo.

Reporter: Pentru că preţul e convenabil, rămâneţi la ei momentan?

Client: Da. N-am de ce să plec de la ei, să mă duc la alţii.

"O schimbare constantă a furnizorului poate să ducă la economii la factură de 400 de euro, de-a lungul unui an.", precizează Corina Murafa, expert energie.

România a înregistrat în iunie o creștere de 8% a pretului final la energia electrica, una dintre cele mai mari din Europa.

"De câteva luni, ne confruntăm cu preţuri foarte mari în piaţa engros, în special seara, atunci când consumurile sunt foarte ridicate şi noi nu avem producţie solară, nu avem nici stocare. Aceste preţuri suplimentare se reflecă în tarife, în noile oferte.", adaugă Corina Murafa.

Românii plătesc un tarif de trei ori mai mare decât ungurii si aproape dublu față de bulgari la energie electrică.