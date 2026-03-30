Ce locuri de muncă au căutat românii cel mai mult în luna martie 2026
Interesul pentru locuri de muncă crește semnificativ în luna martie, odată cu începutul sezonului de primăvară și reluarea angajărilor în mai multe domenii economice. Datele din platformele de anunțuri online arată că românii caută tot mai des joburi care permit angajare rapidă, program flexibil și venit stabil.
Potrivit tendințelor observate pe platforme precum lajumate, categoria „locuri de muncă” se numără printre cele mai accesate secțiuni în această perioadă.
Domeniile în care angajatorii caută cei mai mulți oameni
În martie 2026, cele mai multe căutări s-au concentrat în domenii în care recrutările cresc sezonier:
- construcții
- logistică și depozite
- curierat și livrări
- retail
- HoReCa
- producție
Specialiștii spun că începutul primăverii este una dintre cele mai active perioade pentru angajări rapide, mai ales în orașele mari.
Joburile fără experiență, printre cele mai accesate anunțuri
Tot mai mulți candidați caută locuri de muncă fără experiență, care permit intrarea rapidă pe piața muncii.
Printre cele mai căutate poziții se numără:
- operator producție
- lucrător comercial
- manipulant marfă
- ajutor bucătar
- curier
Aceste joburi sunt preferate mai ales de tineri, dar și de persoanele care își doresc o schimbare rapidă de carieră.
Crește interesul pentru joburile sezoniere înainte de vară
Un alt trend vizibil în luna martie este creșterea numărului de căutări pentru joburi sezoniere. Angajatorii din turism și servicii încep recrutările încă din această perioadă.
Cele mai căutate joburi sezoniere sunt:
- ospătari
- personal hotelier
- lucrători în depozite
- muncitori agricoli
Platformele de anunțuri online permit aplicarea rapidă la astfel de poziții, direct din telefon.
Unde caută românii cel mai des locuri de muncă
Platformele de anunțuri rămân una dintre cele mai rapide metode prin care candidații găsesc oportunități aproape de casă. Posibilitatea filtrării după oraș, domeniu și tip de program contribuie la creșterea numărului de aplicări.
Pe platforme precum lajumate interesul pentru categoria locuri de muncă continuă să crească în luna martie, semn că începutul primăverii rămâne una dintre cele mai active perioade pentru schimbări profesionale în România.
