Cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri au avut parte azi de o surpriză: și-au umplut masa de sărbătoare cu mai puțini bani. Surpriză, prețurile erau mai mici la raft. Cozonacul, drobul sau carnea s-au ieftinit cu zeci de procente. Comercianții fac tot ce pot să nu rămână cu marfa pe rafturi.

Cine a ajuns azi la cumpărături a cheltuit mai puțini bani. Cozonacul, pasca, drobul, carnea și verdețurile s-au vândut la prețuri mai mici.

"Găsim în supermarketuri cozonac mai ieftin. De la 55 de lei, costă acum 41 de lei", a explicat reporterul Observator Mădălina Chițac.

Drobul s-a vândut cu 20% mai ieftin. De la 37 de lei, prețul a scăzut la 29 de lei. Iar pentru brânza de vaci, clienții au plătit cu 35% mai puțin. Reduceri au fost și la dulciuri, carne sau preparate din carne.

Articolul continuă după reclamă

"Am ajuns la un lanț de magazine, a rămas mielul la 35. De la 46-49. De ce nu l-au vândut cu prețul ăla ca să scape de toată marfa?", se întreabă un cumpărător.

Cumpărător: Nu am avut timp și sunt pe ultima sută de metri.

Reporter: Credeți că o să găsiți promoții?

Cumpărător: Din câte știu eu, da! Am luat legătura de usturoi, un leu.

Reduceri de până la 50% la supermarketuri online

"Reducerile astăzi sunt până la 50%. [...] Există 20% reducere la o serie de produse, carne de miel sau ouă, și reduceri de până la 50%", a spus reprezentantul unui supermarket online, Elena Filip.

Unii comercianți au vândut tot, așa că n-au mai ieftinit produsele. Și-au calculat exact cantitățile de marfă, în așa fel încât să nu rămână cu stocuri.

"S-a terminat și drobul, și telemeaua de oaie proaspătă. Mai am o singură pască. [...] A treia zi de Paște redeschidem. E marfă proaspătă, avem termen de valabilitate 30 de zile pe ea", a spus un comerciant.

"Calculăm mai bine să rămânem fără, pentru că sunt produse de Paște, care după aceea nu se mai caută. Pasca, drobul. Mai bine le terminăm decât să rămânem cu ele pe stoc", a spus proprietarul unei băcănii, Adrian Dăncilă.

Ce se întâmplă cu marfa rămasă după Paşte

Marfa rămasă este donată sau transformată în produse procesate.

"Ceea ce nu se vinde este preluat de un ONG cu care colaborăm. Vine în fiecare seară, ridică produsele care se află în ultimele zile de valabilitate și le distribuie în împrejurimile București-Ilfov către familii nevoiașe", a explicat Elena Filip.

Cine n-a reușit să cumpere tot ce a avut nevoie pentru masa de Paște acum se mulțumește cu ce are.

"Magazinele s-au închis la ora 18. Mâine, toate supermarketurile vor fi închise. Abia de luni ne vom putea întoarce la cumpărături. Luni, supermarketurile vor avea program redus. Iar de marți revine la normal", a explicat reporterul Observator Mădălina Chițac.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că Viktor Orban va câștiga din nou alegerile în Ungaria? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰