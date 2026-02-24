Indice BET, 24 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele BET este în scădere, faţă de cifrele prezentate la sfârşitul săptămânii trecute.

Indicele BET este în scădere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) era în scădere după prima oră de la debutul şedinţei de marţi, iar rulajul se cifra la 43,89 milioane de lei (8,61 milioane euro).

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,13%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 0,12%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era pe minus cu 0,14%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era în scădere cu 0,20%.

Articolul continuă după reclamă

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o scădere de 0,40%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o depreciere de 0,21%

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 1,29%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,53%), Grupul Industrial Electrocontact (+11,46%) şi Patria Bank (+5,38%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Safetech Innovations (-5,01%), Condmag (-3,85%) şi Armătura (-3,67%).

