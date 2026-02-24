Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 24 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 24 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 12:58
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.179 dolari sau 53.595 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 66.451 dolari sau 56.370 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 67.519 dolari sau 57.276 euro.

