Curs BNR, 24 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 13:16
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5904 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3231 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0954 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8340 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,32 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 718,5914 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

