Dacă în urmă cu zece ani, tinerii vânau cele mai bune joburi, acum, în 2025, companiile sunt cele care îşi vânează candidaţii. Şi asta pentru că tinerii din ziua de azi sunt mai selectivi şi au mai multe aşteptări. Astfel că, în aceste zile, cel mai mare târg de cariere care are loc în Timişoara s-a transformat într-o competiţie între firme.

"Dacă acum zece ani tinerii își vânau joburile, în 2025 companiile sunt cele care vânează candidați. Cu peste 1.500 de oferte, cel mai mare targ de carieră din Timişoara s-a tranformat într-o competiție între firme — cine oferă mai mult: bani, concedii, zile libere sau cursuri gratuite. Până şi standurile sunt concepute ca să te opreşti: sunt branduite agresiv şi nu pleci fără goodies sau diverse experiențe. Tinerii care vin la târgurile de joburi nu mai caută doar salariu și stabilitate. Vor program flexibil, timp liber, spatii de relaxare si spaţii de luat masa, și angajatori care le respectă valorile. La standuri, întrebarea nu mai e "Ce oferă compania?", ci "Cum mă face să mă simt?". La Angajatori de Top Timişoara sunt disponibile de la joburi entry, middle și senior, până la stagii de practică și internshipuri", relatează Iulia Pop, reporter Observator.

