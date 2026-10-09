Cele mai bănoase joburi după 50 de ani. Unele se învață în câteva luni și aduc venituri de peste 100.000 €

Schimbarea carierei după vârsta de 50 de ani poate aduce venituri considerabile, chiar și fără o pregătire îndelungată într-un domeniu nou. În Marea Britanie, unele profesii oferă salarii de până la 113.000 de euro anual, iar experiența de viață poate reprezenta un avantaj important.

Meseriile care aduc bani frumoși după 50 de ani - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Tot mai mulți britanici de peste 50 de ani întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Potrivit Centre for Social Justice, numărul persoanelor din această categorie de vârstă care primesc ajutoare sociale pentru că nu lucrează a ajuns la un nivel record de 2,15 milioane.

Cu toate acestea, jumătate dintre persoanele de peste 50 de ani s-au gândit să își schimbe cariera, potrivit unui studiu easyJet, citat de Daily Mail. Experții consideră că experiența profesională și personală acumulată poate reprezenta un avantaj în numeroase domenii.

Cât ajunge să câştige un consultant financiar

Consultanța financiară este una dintre cele mai profitabile opțiuni. Persoanele de peste 50 de ani au, de regulă, experiență în gestionarea creditelor, pensiilor și investițiilor, ceea ce le poate ajuta să ofere sfaturi clienților.

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Potrivit datelor BWD, câștigul mediu anual al unui consultant financiar din Marea Britanie este de aproape 113.000 de euro. Cei aflați la început de carieră pot câștiga între 23.000 și 54.000 de euro.

Pentru a profesa este necesară o calificare recunoscută de Autoritatea britanică de Reglementare Financiară. Diploma pentru consultanți financiari poate fi obținută în aproximativ nouă luni și costă 1.630 de euro.

Instructorii auto, tot mai căutaţi

Experiența acumulată la volan poate deveni o sursă de venit după 50 de ani. Potrivit unui studiu Bill Plant Driving School, 65% dintre instructorii auto chestionați aveau peste această vârstă.

Un instructor care lucrează cu normă întreagă poate câștiga între 35.000 și 47.000 de euro anual, conform AA Driving School.

"Mulți oameni ajung să devină instructori auto după o carieră într-un alt domeniu. Această profesie oferă multă flexibilitate și poate aduce numeroase satisfacții", explică Camilla Benitz, director general al AA Driving School.

Pregătirea durează între șase și nouă luni, iar candidații trebuie să promoveze trei examene. La costurile calificării se adaugă cheltuielile cu mașina, combustibilul și asigurarea.

Până la 3.000 de euro/eveniment pentru acest tip de angajat

Persoanele cu abilități de comunicare și organizare pot deveni organizatori de evenimente, adică profesioniști care conduc ceremonii de nuntă, înmormântare sau reînnoire a jurămintelor.

În Marea Britanie, tarifele pentru o ceremonie de nuntă variază între 760 și 1.700 de euro, dar pot ajunge și la 3.000 de euro. Pentru înmormântări, sumele sunt cuprinse între 235 și 700 de euro.

Sonal Dave, în vârstă de 56 de ani, a ales această profesie după două decenii petrecute în administrația publică.

"Acum dețin controlul asupra vieții mele. Pot alege câte nunți și înmormântări vreau să organizez", povestește femeia, care și-a deschis propria afacere la 50 de ani.

Şi îngrijitorii de animale au venituri de invidiat

Pentru iubitorii de animale, îngrijirea câinilor și pisicilor poate reprezenta o alternativă profesională. Serviciile sunt solicitate de proprietarii care pleacă în vacanță sau petrec multe ore la serviciu.

Potrivit Talent.com, salariul mediu anual al unui îngrijitor de animale este de 36.600 de euro în Marea Britanie, iar câștigurile pot ajunge la 86.000 de euro.

Nu sunt necesare calificări obligatorii, dar cursurile de îngrijire și prim ajutor pentru animale pot ajuta la atragerea clienților.

Cerere mare de muncitori calificați

Sectorul meseriilor tehnice oferă oportunități importante. Un raport citat de Tradesman Insurance UK estimează că Marea Britanie va avea nevoie de 937.000 de noi lucrători calificați până în 2032.

Aproximativ 35% dintre meseriașii actuali au peste 50 de ani, iar salariile medii sunt de aproximativ 41.300 de euro anual.

Unele programe de calificare pentru electricieni durează doar șase luni, iar cele pentru tâmplari pot fi finalizate în câteva săptămâni. Specialiștii avertizează însă că solicitarea fizică trebuie luată în calcul înaintea schimbării profesiei.

Experiența de viață poate aduce 70.000 de euro anual

Persoanele care vor să îi ajute pe alții să își atingă obiectivele personale sau profesionale pot deveni life coach.

Potrivit FutureFit, un specialist care lucrează în apropierea Londrei, 15 ore pe săptămână, timp de 40 de săptămâni pe an, poate câștiga 70.000 de euro, dacă percepe 120 de euro pe ședință. Tariful mediu indicat de Payscale este însă de 65 de euro pe oră.

Profesia nu este reglementată în Marea Britanie, astfel că nu există obligația unei calificări. Totuși, cursurile acreditate pot îmbunătăți șansele de a atrage clienți.

Cât de avantajoasă e meseria de antrenor personal

Pasionații de sport pot începe o carieră în fitness. Potrivit National Federation of Personal Trainers, 40% dintre antrenorii certificați ai organizației au între 42 și 60 de ani.

Salariul mediu anual este de aproximativ 36.000 de euro, conform Indeed, dar câștigurile pot ajunge la 70.000 de euro, potrivit Future Fit.

Pentru a profesa sunt necesare calificări specifice. Un program de pregătire care include cele două niveluri obligatorii costă 1.600 de euro.

Cât obţine, în medie, un hipnoterapeut

Hipnoterapia este o altă opțiune pentru persoanele care vor să își schimbe profesia. Aceasta poate fi utilizată pentru abordarea unor probleme precum anxietatea, insomnia sau anumite obiceiuri, deși rezultatele diferă de la un pacient la altul.

Kate Hoyle, în vârstă de 60 de ani, a renunțat la cariera din domeniile juridic și financiar pentru a deveni hipnoterapeut, după ce a observat efectele terapiei asupra fiicei sale.

"Experiența de viață ajută cu adevărat. Nu sunt sigură că aș fi fost la fel de bună dacă aș fi început mai devreme", spune Kate.

Majoritatea hipnoterapeuților britanici percep între 60 și 100 de euro pe ședință, iar venitul mediu anual este de 57.000 de euro, potrivit Economic Research Institute.

Toate veniturile și condițiile de calificare prezentate sunt specifice pieței muncii din Marea Britanie. Câștigurile efective depind de experiență, regiune, programul de lucru și numărul de clienți.