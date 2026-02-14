Noi controverse în cazul Epstein. Doctor prezent la autopsie susține că a fost strangulat, nu spânzurat

Noi controverse apar în cazul morții lui Jeffrey Epstein, după ce un medic prezent la autopsia sa susține că acesta ar fi fost strangulat, nu spânzurat în celula sa din Metropolitan Correctional Center. Declarațiile vin la aproape șapte ani de la deces și pun sub semnul întrebării concluzia oficială potrivit căreia fostul finanțist s-ar fi sinucis în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.

Doctorul Michael Baden a cerut reinvestigarea cauzei morții pedofilului, la aproape șapte ani după ce acesta a fost găsit inconștient la Metropolitan Correctional Center, pe 10 august 2019. El nu este convins de concluzia Biroului Medicilor Legiști din New York, care a stabilit că milionarul american s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

Controverse în cazul morţii lui Jeffrey Epstein

„Opinia mea este că moartea sa a fost cel mai probabil cauzată de presiune prin strangulare, mai degrabă decât prin spânzurare”, a declarat patologul pentru The Telegraph.

El a adăugat: „Având în vedere toate informațiile disponibile în prezent, este justificată o investigație suplimentară privind cauza și modul morții”.

Deși nu a efectuat personal autopsia, doctor Baden a fost prezent la examinare în calitate de observator din partea familiei lui Epstein.

„La momentul efectuării autopsiei de către medicul legist, am fost de acord că, pe baza raportului și a informațiilor disponibile, era nevoie de mai multe date pentru a determina cauza și modul morții”, a spus acesta.

După publicarea a peste trei milioane de documente legate de cazul Epstein de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite au apărut noi întrebări privind circumstanțele morții sale.

Printre documente se află imagini video nemaivăzute până acum, care surprind momentul în care gardienii l-au găsit fără viață.

Ultimele clipe din viaţa lui Epstein

În înregistrare se vede silueta unui gardian apropiindu-se de un birou aflat în apropierea celulei lui Epstein la ora 6:30 dimineața, în ziua morții sale. Zece secunde mai târziu, acesta se îndreaptă către celulă. La scurt timp, alți doi gardieni se alătură, iar mișcările lor devin alerte. Epstein a fost declarat oficial mort la ora 6:39.

Totodată, anchetatorii au observat într-o altă filmare o „pată portocalie” care urca scările spre etajul unde era deținut Epstein, în noaptea morții sale.

Oficiali din cadrul Federal Bureau of Investigation și ai Biroului Inspectorului General au semnalat imaginile suspecte, sugerând că ar putea fi vorba despre un deținut.

Un raport menționează că la ora 22:39, pe 9 august 2019, agenții FBI au observat „o pată portocalie care pare să urce scările, posibil un deținut escortat către acel nivel”.

Există însă neclarități privind identitatea acelei persoane. În timp ce FBI a sugerat că ar putea fi un alt deținut, Inspectorul General a menționat că este posibil să fi fost vorba despre un gardian care transporta lenjerie sau alte obiecte.

Raportul final arată că la 22:39 un ofițer de corecție neidentificat a urcat scările și a reapărut în câmpul camerei la 22:41.

Aceste constatări contrazic declarațiile publice făcute anterior de fostul procuror general al SUA, William Barr, care afirmase că a analizat personal imaginile și că nimeni nu a intrat în zona unde era deținut Epstein în noaptea morții.

În lumina noilor informații, doctor Baden solicită o nouă analiză a cauzei morții lui Epstein.

Misterioasa doamnă Windsor

Pe de altă parte, un fost ofițer de protecție regală de la Scotland Yard a dezvăluit că a mers la poliție deoarece susține că Andrew Mountbatten-Windsor a introdus ilegal femei "de mai multe ori pe săptămână" la Palatul Buckingham. Paul Page, care a servit între 1998 și 2004, a declarat că "nu ni s-a permis să știm numele femeilor. Nu am întrebat, în esență, de frică să nu fim dați afară din post. Una dintre glumele care se făceau era că Andrew ar trebui să aibă o ușă rotativă în dormitorul lui, din cauza numărului mare de femei care intrau și ieșeau."

Page susţine că o femeie ar fi fost adusă în Marea Britanie cu „Lolita Express”-ul lui Jeffrey Epstein pentru fostul prinț sub numele de cod „Mrs Windsor”.

Fostul prim-ministru Gordon Brown consideră că poliția trebuie să deschidă o anchetă privind traficul sexual în cazul lui Andrew.

