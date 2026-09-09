A venit toamna, însă nu și ploile care ar fi trebuit să ne scape de grija crizei din domeniul energiei. Nivelul Dunării rămâne scăzut, iar pentru luna septembrie sunt așteptate noi minime istorice. Între timp, centrala de la Cernavodă rămâne închisă, obligându-ne să importăm energie din țările vecine. O creștere a debitului Dunării este estimată pentru săptămâna viitoare, însă acesta ar urma să rămână în continuare mult sub media ultimilor ani.

Este cea mai lungă perioadă în care Dunărea este atât de scăzută. Iar efectele continuă să se simtă - Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea rămâne oprită până la finalul lunii septembrie, iar România va trebui să acopere un deficit de 1.300 MW din importuri.

"Ceea ce vedeţi în spatele meu este, poate, unul dintre cele mai vizibile efecte ale nivelului scăzut al Dunării. La Calafat, insulele de nisip sunt vizibile în continuare, iar debitul în zonă ar putea atinge un nou minim istoric" explică reporterul Observator Diana Severin.

"Valoarea de 1350 metri cubi pe secundă - 1300 metri cubi pe secundă în ziua de 14 septembrie, urmând apoi o uşoară staţionare. Aceeaşi tendinţă o înregistrăm şi în aval de Porţile de Fier" spune Camelia Bărbuţu, purtător de cuvânt ABA Jiu.

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Dunele de nisip sunt în continuare un obstacol pentru traficul fluvial. Ambarcațiunile întâmpină dificultăți majore în navigare și sunt nevoite să ocolească sau să evite complet anumite segmente.

"Traficul nu este...aici, aşa, în zona asta, nu circulă nimic. E scăzută de tot"

"Nu mai e nimic. Uite, cum le vedeţi, aşa staţionează de o lună de zile. Aşa stau"

"Niciodată nu a fost în felul ăsta" spun oamenii.

Probleme au şi locuitorii din sudul ţării.

"Când mă refer la situaţia de criză mă gândesc în primul rând la fermieri, când sunt în plin sezon de a recolta floarea soarelui, urmează după aceea porumbul" spune Mihai Cotea, primarul Municipiului Calafat.

În mod normal, în această perioadă, debitul Dunării ar trebui să fie de aproape 3.800 de metri cubi pe secundă.