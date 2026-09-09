Grenadă din Al Doilea Război Mondial, descoperită într-o instalaţie de procesare a sfeclei de zahăr din Roman

O grenadă a fost găsită într-o instalaţie de procesare a sfeclei de zahăr în municipiul Roman, de către angajaţii unei societăţi de profil, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, potrivit Agerpres.

Incidentul a fost semnalat la numărul unic de urgenţă 112, iar la faţa locului au intervenit imediat pirotehniştii ISU Neamţ.

"Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamţ a intervenit în municipiul Roman pentru asanarea unei grenade de mână defensive descoperită de angajaţii unui operator economic, cu obiect de activitate prelucrarea sfeclei de zahăr, pe timpul efectuării unor lucrări de curăţare a instalaţiilor tehnologice", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Pirotehnicienii au verificat zona în care a fost descoperită grenada, însă nu au mai găsite şi alte elemente de muniţie.

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În fiecare toamnă, la operatorul economic în cauză se înregistrează astfel de incidente, având în vedere că este singurul din regiunea de nord-est care procesează sfeclă de zahăr.

Elementele de muniţie sunt extrase de pe terenurile agricole odată cu sfecla de zahăr şi ajung pe banda de procesare a societăţii din Roman.