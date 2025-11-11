BCE: Chinezii îşi vând produsele la preţ de dumping în Europa din cauza cererii scăzute de pe piaţa internă

În Europa au ajuns în acest an din ce în ce mai multe produse ieftine din China, spre nemulţumirea producătorilor locali. Mulți au pus fenomenul pe seama taxelor vamale impuse de SUA mărfurilor chinezești, dar Banca Centrală Europeană spune că problema e, de fapt, cererea scăzută din interiorul Chinei.

Cererea internă slabă, şi mai puţin taxele vamale americane, reprezintă principalul motiv al excedentului de produse chineze pe pieţele europene, vândute la preţ de dumping, afectând producătorii interni, se arată în Buletinul Economic al Băncii Centrale Europene, relatează Reuters.

În ultima perioadă au crescut presiunile pentru ca UE să ia măsuri în contextul majorării importurilor din China, după ce taxele vamale americane au forţat Beijingul să găsească noi pieţe pentru produsele pe care acum nu reuşeşte să le vândă.

"Escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite şi China ar putea avea ca rezultat redirecţionarea de noi produse din statul asiatic către Europa. Totuşi, creşterea exporturilor Chinei către UE precede cele mai recente tensiuni şi, în schimb, coincide cu debutul perioadei de scădere a cererii interne în China", susţine BCE.

Instituţia argumentează că această tendinţă a început în 2021, când criza imobiliară din China a afectat cererea internă şi a redus investiţiile în locuinţe.

Între timp, investiţiile masive ale statului, menite să stabilizeze creşterea, au creat capacitate excedentară şi au provocat un război al preţurilor, astfel că firmele şi-au redirecţionat vânzările către pieţele externe, apreciază BCE. "Pentru a se extinde în afara ţării, firmele trebuie să-şi sporească competitivitatea. În mod obişnuit ele fac asta prin reducerea costurilor şi a preţurilor, sau acceptarea unor marje de profit mai reduse sau, în unele cazuri, chiar pierderi", mai subliniază instituţia

O serie de factori de pe piaţa chineză, cum ar fi scăderea încrederii consumatorilor, politicile comerciale şi concentrarea strategică pe producţia internă a produselor cheie au redus cererea pentru importuri, ducând la creşterea excedentului comercial.

