China lovește industria lactatelor din UE, impunând cu taxe vamale de până la 42,7%

China a impus taxe vamale de până la 42,7% la unele produse lactate din Uniunea Europeană, acuzând că subvențiile europene au afectat industria locală. UE a condamnat măsura despre care a spus că este nejustificată. Franța și alte state exportatoare de produse lactate din UE sunt cele mai afectate. Decizia face parte dintr-un război comercial în escaladare între UE și China, început în 2024, când Bruxelles-ul a introdus tarife pe vehiculele electrice chinezești. În replică, China a aplicat tarife antidumping pe carnea de porc, coniac și acum lactate.

Beijingul a anunțat luni impunerea unor taxe vamale de până la 42,7% pentru anumite produse lactate din Uniunea Europeană, inclusiv brânzeturi proaspete și procesate, brânză cu mucegai, brânză de vaci, precum și unele sortimente de lapte și smântână, potrivit unui comunicat al Ministerului Comerțului din China citat de AFP.

Disputa UE - China ia amploare

Bruxelles-ul a reacționat imediat, calificând măsura drept "nejustificată". Taxele, numite "depozite vamale", variază între 21,9% și 42,7% și intră în vigoare marți, 23 decembrie.

Autoritățile chineze susţin că au lansat în august 2024, la solicitarea Asociației Lactatelor, o anchetă şi că rezultatele preliminare indică o legătură între subvențiile UE și "pagube semnificative" aduse industriei lactatelor din China.

Oficialii europeni au respins acuzaţiile. "Evaluarea noastră este că ancheta se bazează pe acuzații discutabile și pe dovezi insuficiente, astfel că măsurile sunt nejustificate și nefondate", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț. "În prezent, Comisia examinează concluziile preliminare și va transmite observațiile sale autorităților chineze", a adăugat el.

Aceste noi taxe vin la doar o săptămână după ce China a anunțat impunerea de tarife antidumping pe carnea de porc din UE pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 17 decembrie. Aceste taxe variază între 4,9% și 19,8%, în scădere față de cele provizorii (15,6% - 62,4%) aplicate din septembrie.

UE, deficit comercial de peste 350 de miliarde de dolari cu China

UE și China se află într-un război comercial din 2024, când UE a început să introducă tarife substanțiale pentru vehiculele electrice chinezești, acuzând subvenții neloiale oferite de Beijing, care ar afecta competitivitatea firmelor europene. Ca răspuns, China a lansat investigații împotriva importurilor europene de carne de porc, brandy (coniac) și lactate.

După ce UE a confirmat tarifele la vehicule electrice, China le-a cerut producătorilor europeni de brandy fie să crească prețurile, fie să suporte taxe antidumping de până la 34,9%. În 2024, UE a înregistrat un deficit comercial de peste 350 de miliarde de dolari în relația cu China. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat recent că Europa va lua în considerare măsuri ferme, inclusiv tarife comerciale, dacă dezechilibrul economic nu este corectat.

În afară de tensiunile comerciale, UE și China sunt în dezacord și în privința războiului din Ucraina. UE a cerut Chinei să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt conflictului, însă Beijingul nu a dat semne că ar intenţiona să facă acest lucru.

