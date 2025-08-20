Bani de la stat pentru plata facturilor. De miercuri, cei cu venituri mici se pot înscrie pentru a primi lunar 50 de lei. Se poate și online, dar și prin poștă sau la primărie. Peste două milioane de gospodării ar urma să beneficieze de acest sprijin. Până acum, s-au înscris pe platformă peste 1.200 de persoane.

"Uneori depăşesc şi 50. Aerul condiţionat, că stau la 4 din 4", spune o femeie.

E suma plătită de Mariana Carp la energie electrică. Aşa că voucherul de la stat i-ar putea acoperi în totalitate consumul.

"La pensia mea de 19 milioane, sunt bineveniţi. Online nu mă descurc. O să mă duc la poştă sau la asistenţa socială", a explicat Mariana Carp, pensionară.

Cum se fac înscrierile pentru voucherul de energie

Însă, atenţie, începând cu data de 28 august. Principala condiţie pentru a primi voucherul este venitul. Trebuie să fie până în 1.940 de lei pentru persoanele singure şi maximum 1.784 de lei pe fiecare membru de familie.

"Verificarea cererilor beneficiarilor se face în timp real, prin conectarea cu bazele de date ale instituţiilor responsabile", a declarat Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al STS.

"Tichetele sunt gestionate de către Poşta Română. Ei vor veni cu plicul şi vor livra acasă la fiecare dintre beneficiari. Aceste vouchere vor acoperi aproximativ 40-45% din preţul final al energiei electrice, pentru consumatorii care aveau un consum de până în 100 de kWh lunar", susţine Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Inflaţia din România, cea mai mare din UE

Plata se face tot la poştă, acolo unde beneficiarul trebuie să prezinte factura şi un act de identitate. Cu voucherul vor putea fi plătite şi facturile pentru iulie sau august.

"Întrebarea care se pune este dacă familiile chiar vor accesa această platformă. Dacă vor şti să se înscrie, dacă vor fi ajutaţi de primărie, de asistenţă socială, dacă se vor duce la poştă. Aici am o temere că populaţia vulnerabilă nu are capacitatea de a se descurca în hăţişurile internetului şi trebuie sprijinită", a adăugat Corina Murafa, expert în energie.

România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. În luna iulie, produsele şi serviciile s-au scumpit într-un ritm mai accelerat decât în toate statele Uniunii. Principalul motiv îl reprezintă eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică. Specialiștii avertizează că scumpirile abia au început: luna viitoare, inflația ar putea ajunge la un nivel apropiat de două cifre - din cauza majorării TVA-ului și a accizelor.

