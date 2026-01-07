Un şofer de maşină hibrid a ajuns să plătească impozite mai mari decât un proprietar de maşină veche de mai bine de 20 de ani, deci automat, extrem de poluantă. Diferenţele sunt semnificative, în unele cazuri vorbim de sume chiar şi de 3-4 ori mai mari.

Noul sistem de impozitare auto aduce situaţii controversate. Proprietarii de maşini noi, care poluează mai puţin, ajung să plătească sume mult mai mari în comparaţie cu proprietarii de maşini vechi. Spre exemplu, un şofer de maşină hibrid din Bucureşti s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%. De la 145 de lei cât plătea anul trecut, acum a ajuns să achite 2.244 de lei.

Până acum, primăriile acordau o reducere de 95%

Conform noilor criterii, maşinile mai vechi şi mai poluante ajung să fie taxate similar sau chiar mai puţin decât modelele moderne. Maşinile hibride sunt taxate cu sume care ajung chiar la 2.000 de lei sau peste. Vorbim de creşteri foarte mari de 1.000% sau chiar 3.000%. Pentru o maşină cu un motor de 3 litri hibrid impozitul poate să ajungă până la 2.200 de lei, asta în timp ce o maşină veche cu un motor non-euro, cu peste 1,6 litri, plăteşte doar 260 de lei pe an.

Până acum, primăriile acordau o reducere de 95%. De la 1 ianuarie însă impozitul pe maşină se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică şi de norma de poluare şi preţul maşinii. Automat sunt în dezavantaj cei care au maşini hibride.

