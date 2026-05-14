Comisia Europeană a emis joi o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, în cadrul PNRR, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comisia Europeană a aprobat a patra cerere de plată de 2,6 mld. € din PNRR. România și-a îndeplinit jaloanele - Sursa: Profimedia

"Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor şi energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate şi infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătăţirea eficienţei sistemului juridic, consolidarea luptei împotriva corupţiei şi sprijinirea dezvoltării sistemului de educaţie", precizează sursa citată.

Comisia Europeană a apreciat că România a finalizat în mod satisfăcător 38 jaloane şi 24 ţinte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului.

Una dintre principalele măsuri din această cerere de plată este implementarea unui cloud guvernamental iar, potrivit CE, România a făcut progrese semnificative în implementarea infrastructurii necesare, cu peste 30 instituţii publice care sunt deja conectate. Măsura vizează modernizarea administraţiei publice prin îmbunătăţirea partajării datelor, permiţând în acelaşi timp servicii publice mai eficiente şi mai uşor de utilizat.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, în cazul decarbonizării sectoarelor transporturilor şi energiei, România a adoptat măsurile pentru a accelera tranziţia la o economie cu emisii scăzute de carbon. Acestea includ introducerea unor taxe de proprietate mai mari pentru vehiculele cele mai poluante şi reducerea progresivă a dependenţei de producerea de energie electrică pe bază de cărbune.

În privinţa cadrului fiscal, România a introdus modificări legislative pentru a face sistemul său fiscal mai echitabil şi mai eficient, reducând povara administrativă şi îmbunătăţind conformitatea fiscală. Prin simplificarea procedurilor şi asigurarea unei distribuţii mai echilibrate a poverii fiscale, reforma urmăreşte să consolideze finanţele publice, promovând în acelaşi timp un mediu mai favorabil afacerilor.

Comisia Europeană a trimis evaluarea sa preliminară a îndeplinirii complete de către România a jaloanelor şi ţintelor cerute pentru această plată la Comitetul Economic şi Financiar, care în termen de patru săptămâni îşi va prezenta opinia. Plata către România poate avea loc în urma opiniei Comitetului Economic şi Financiar şi adoptarea, ulterior, a deciziei de plată de Executivul comunitar.

Denisa Vladislav Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰