În curând copiii vor putea fi mai uşor controlaţi atunci când intră pe internet. Comisia Europeană a lansat o aplicație gratuită care filtrează conținutul nepotrivit. Verificarea vârstei devine mai clară și mai eficientă. Soluția poate fi folosită și de marile platforme, pentru a limita accesul copiilor la conținut periculos sau ilegal. Oficialii europeni recomandă ca vârsta minimă pentru accesul la rețelele sociale să fie de 16 ani, în toate statele membre.

Aplicația este deja finalizată din punct de vedere tehnic și e în testare în mai multe state din Uniunea Europeană. Poate fi folosită pe orice dispozitiv. telefon, tabletă sau computer.

"Descarci aplicaţia, o configurezi cu paşaportul sau cartea de identitate şi dovedeşti astfel varsta cand intri online", explică Ursula von der Leyen.

Utilizatorul setează un pin pentru a accesa sau foloseşte datele biometrice din smartphone. Prima dată, faci o poză documentului cu aplicaţia, apoi citeşti datele biometrice ale documentului şi le validezi cu un video live. Dacă datele se potrivesc, identificarea este completă şi va fi creat profilul.

Articolul continuă după reclamă

Oficialii europeni dau asigurări că aplicația respectă standarde stricte de confidențialitate, iar utilizatorii își pot demonstra vârsta fără să ofere alte date personale.

"Este o resursă gratuită, oricine poate obţine codul. Asta înesamnă că ţările noastre partenere pot să o folosească şi poate fi folosită de parteneri globali", a explicat Ursula von der Leyen.

Unul din șase copii este victimă a bullying-ului online, iar părinții spun că le este tot mai greu să controleze accesul celor mici la conținut nepotrivit.

"Mi s-a părut că este accesul prea mare la anumite informaţii care nu ţin de varsta lor..de aici pot lua şi decizii proaste ulterior", explică un părinte.

"Contează foarte mult un control parental asupra ce văd copiii şi un acces restricţionat şi porţionat e cel mai bine pentru cel mic", explică un alt părinte.

"Devin extrem de nervoşi, nu te mai poţi înţelege cu ei", explică un alt părinte.

Specialiștii atrag atenția că prea mult timp petrecut pe ecrane poate duce la dependență și poate afecta dezvoltarea copiilor.

"Sistemul lor dopaminergic se dă peste cap tocmai pentru că este invadat de foarte multă dopamină atunci pe loc şi astfel îi scade motivaţia de a-şi lua informaţiile, de a învăţa în mod natural în mediu", explică Alex Iordache, psiholog.

Franța a introdus deja măsuri stricte și va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, începând din această toamnă. Și alte state europene analizează limite similare. În România, Senatul a aprobat, în octombrie anul trecut, legea majoratului digital, care prevede restricționarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani.

Andreea Petrescu Like A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰