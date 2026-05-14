Plutonierul major Mihael Soare, operator de căutare-salvare în cadrul unității speciale de aviație, a povestit la Observator 16 momentul în care echipajul l-a găsit pe Alexandru, copilul dispărut în munți. Salvatorul spune că misiunea era pe punctul de a fi întreruptă pentru realimentarea elicopterului, iar zona urma să nu mai fie verificată din nou.

„Da, noi cercetam zona și elicopterul trebuie alimentat, așa că era ultima trecere înainte să mergem să alimentăm. Și s-a întâmplat să îl zăresc”, a declarat salvatorul.

Acesta spune că inițial nu și-a dat seama că este vorba despre copilul căutat.

„Cu coada ochiului. Da, nu mi-am dat seama. Cu o zi înainte am cercetat o grămadă de obiecte albastre, că el era îmbrăcat în albastru. Și am zis, o fi tot o pungă. Dar am zis, hai să ne întoarcem, hai să vedem, să fim siguri. Și când ne-am întors și l-am văzut, nu ne venea să credem că e în viață. Și ne-am bucurat extraordinar, am țipat toți în elicopter, îi făceam semne să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna”, a povestit acesta.

În fața copilului se afla o vale, iar echipajul se temea că băiatul s-ar putea speria și ar putea încerca să înainteze.

„Da, a stat pe loc și a așteptat să venim la el”, a mai spus operatorul de căutare.

Emoții trăite de salvatori

Mihael Soare a descris și emoțiile trăite în clipa în care a realizat că Alexandru este în viață.

„Păi, primă fază când am văzut că e el, când eram în elicopter, am văzut că e el, că e viu, îmi venea să sar din elicopter să ajung acolo lângă el. Dar am stabilit în cadrul echipajului, am luat, cred eu, cea mai bună decizie, am aterizat cât mai aproape de el. Între timp au venit și cei de la Salvamont și le-am indicat direcția și am mers alături de ei, către copil, cât mai repede”.

Ajuns lângă copil, echipajul i-a oferit apă, ciocolată și o banană.

„Avea cineva o banană, băieții de la Salvamont, ciocolată, i-au dat apă și el a zis, când i-au dat ciocolată, a zis bun, bun. Și după aia a zis că vrea la mami. L-am evaluat, am văzut că e totul în regulă, că e hipotermic, era frig. L-am pregătit pentru transport, să mergem cu el la elicopter, să-l ducem la ambulanță”, a mai spus acesta.

Zona în care a fost găsit copilul era una periculoasă, frecventată de animale sălbatice. Salvatorul a dezvăluit că inclusiv în seara precedentă fusese observată o ursoaică cu pui.

„Da, păi, o seară înainte, colegii de la Cluj au văzut cu camera, cu termoviziune, au văzut o ursoaică cu pui, deși era foarte multă lume, tot a trecut pe acolo”, a declarat Mihael Soare.

Misiunea a avut și o încărcătură emoțională aparte pentru salvator, tată a doi copii mici. Cel mai mare are patru ani și a aflat de la mama lui de misiunea tatei

„Da, i-a spus soția, că el nu realizează, se uite la televizor, nu știe, și i-a explicat soția că tati e plecat să salveze un copil și în momentul în care am ajuns acasă, când ne-am întors, a venit la mine alergând și a zis tati, ai salvat copilul!”, a povestit acesta.

Salvatorul a precizat că aceasta a fost prima sa misiune după finalizarea cursurilor de specializare pentru astfel de intervenții.

„Am urmat programul de pregătire, un pic greu, dar foarte benefic, și a dat roade”, a spus plutonierul major Mihael Soare.

Teodora Tompea

