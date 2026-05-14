Video Cum să te fereşti de ţepele cu bilete false la evenimente. Lucrurile la care trebuie să fii atent

Concertul Metallica a atras zeci de mii de fani, dar şi mulţi escroci. Sute de oameni au cumpărat bilete false şi au rămas la porţile stadionului. Este o problemă care apare la fiecare eveniment major, de la festivaluri mari la meciuri importante.

de Cezara Radu

la 14.05.2026 , 16:39
Aşa că e important să ştim cum să nu picăm în capcana lor şi să pierdem astfel banii şi experienţa:

  • Înainte de orice, fii atent la preţuri - dacă sunt suspect de mici, e clar că poate fi vorba de o înşelătorie.
  • Pentru a recunoaşte un bilet fals, verifică întotdeauna codul QR sau cel de bare prin aplicaţia oficială a organizatorilor. Dacă aceasta dă eroare sau indică faptul că biletul a mai fost scanat o dată, este cel mai probabil fals.
  • Verifică mereu sursa! Cumpără doar de la distribuitori autorizaţi şi evită platformele neoficiale sau vânzătorii necunoscuţi de pe reţelele sociale. Cere dovada plăţii.
  • Comercianţii legitimi îţi oferă o factură sau o confirmare pe adresa de e-mail.
  • Asigură-te că datele precum numele evenimentului, data, ora, locul şi categoria sunt corecte şi complete pe biletul de acces. Orice greşeală gramaticală sau lipsă a informaţiilor de contact poate indica un fals.

În cazul în care aţi descoperit nereguli, puteţi trimite sesizări către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, fie online - prin completarea unui formular, fie direct la sediu, prin servicii poştale sau electronic, prin e-mail. După caz, sesizările trebuie să fie însoţite de bilete, facturi, bonuri fiscale sau alte dovezi de plată.

Cezara Radu

Curiozitatea a fost punctul meu de pornire încă de mică, ceea ce s-a transformat, natural, într-o cariera in jurnalism. Pentru mine, informaţia nu e putere, ci o lentilă prin care lumea devine mai clară și mai interesantă.

