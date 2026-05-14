Concertul Metallica a atras zeci de mii de fani, dar şi mulţi escroci. Sute de oameni au cumpărat bilete false şi au rămas la porţile stadionului. Este o problemă care apare la fiecare eveniment major, de la festivaluri mari la meciuri importante.

Aşa că e important să ştim cum să nu picăm în capcana lor şi să pierdem astfel banii şi experienţa:

Înainte de orice, fii atent la preţuri - dacă sunt suspect de mici, e clar că poate fi vorba de o înşelătorie.

Pentru a recunoaşte un bilet fals, verifică întotdeauna codul QR sau cel de bare prin aplicaţia oficială a organizatorilor. Dacă aceasta dă eroare sau indică faptul că biletul a mai fost scanat o dată, este cel mai probabil fals.

Verifică mereu sursa! Cumpără doar de la distribuitori autorizaţi şi evită platformele neoficiale sau vânzătorii necunoscuţi de pe reţelele sociale. Cere dovada plăţii.

Comercianţii legitimi îţi oferă o factură sau o confirmare pe adresa de e-mail.

Asigură-te că datele precum numele evenimentului, data, ora, locul şi categoria sunt corecte şi complete pe biletul de acces. Orice greşeală gramaticală sau lipsă a informaţiilor de contact poate indica un fals.

În cazul în care aţi descoperit nereguli, puteţi trimite sesizări către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, fie online - prin completarea unui formular, fie direct la sediu, prin servicii poştale sau electronic, prin e-mail. După caz, sesizările trebuie să fie însoţite de bilete, facturi, bonuri fiscale sau alte dovezi de plată.

Cezara Radu

