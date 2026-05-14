Toți ne dorim tinerețe fără bătrânețe. Dar adevărul e că anii se scurg pentru fiecare dintre noi oricât ne-am opune timpului. Diferența apare în felul în care ajungem să îi trăim. Unii oameni devin mai liniștiți, mai împăcați cu ei înșiși, în a treia etapă a vieţii, alții par să ducă, odată cu timpul, tot mai multe supărări. Desigur, grijile sunt inevitabille şi mai cu seamă aici, în România. Dar diferența nu stă doar în bani sau sănătate. Mai este ceva pe care mulţi dintre noi poate că trecem cu vederea, dar care poate face o diferenţa uriaşă.

Mihaela are 62 de ani. A lucrat toată viaţa în domeniul transportului feroviar. După ce a ieşit la pensie, în urmă cu 8 ani, a simţit un gol imens în viaţa ei.

"Primii ani nu s-au simţit. Sunt multe lucriri neterminate în timpul activităţii, vrei să le termini pe toate. Pe urmă se simte lipsa de activitate, plictiseala. Probleme şi necazuri au fost destule. Cauţi să îţi încarci timpul, sî îţi acoperi gândurile.", spune Mihaela.

Cu un fiu departe de casă şi fără nepoţi, Mihaela a văzut oportunitatea de a se ocupa de pasiunea ei. S-a înscris la o şcoală de pictură.

"Dacă ai o pasiune, o chemare către ceva să mergi mai departe pe acea latură care te impineşte foarte mult. Îţi dă o împlinire să vezi un lucru ieşit din mâna ta.", adaugă Mihaela.

Iar asta i-a schimbat viaţa. A pictat deja zeci de tablori, merge la cursuri, cunoaşte oameni noi şi se înconjoară de frumos. Iar toate acestea contribuie la starea ei de bine.

"Şi la mine la şcoală, am colege de la 8-9 ani până la 80 de ani. La orice vârstă te poţi apuca de ceva ce îţi place. Am învăţat foarte multe, încă mai am de învăţat. De la anul sper să merg la specializare.", mărturiseşte Mihaela.

Psihologii spun că nu ne sperie doar trecerea timpului. Ci felul în care ajungem să ne simțim odată cu anii. Sunt oameni care, odată cu vârsta, devin mai blânzi, mai senini și mai împăcați. Și oameni care se închid tot mai mult în tristețe și nemulțumiri.

"Eu sunt fericit, am muncit o viaţă intreagă. Dacă treci peste necazul cel mai mare, te bucuri de orice.", spune un fost inginer mecanic, ieşit de 8 ani la pensie

"Am regret că aş fi putut face mai multe, dar a fost lipsa posibilităţilor pe care le-am avut.", precizează o altă doamnă.

Exact aceste tipuri de regrete ne pot cufunda într-o stare continuă de nemulţumire şi conflict cu noi înşine.

Un conflict care ne va fura pofta de viaţă. Astfel, nu anii ne schimbă cel mai mult, ci modul în care ducem mai departe ce ni s-a întâmplat, spun psihologii.

"Trăiesc în trecut şi nu sunt flexibili şi de ajustabili în conformitate cu realitatea curentă. Este o variantă nefericită când sănătatea nu este bună, atât fizic, cât şi al nivel psihic, Poate partenerul de cuplu nu mai este, relaţiile sociale s-au diminuat şi acestea. Nu există interes în a investi în propria viaţă. Pentru bătrâni singurătatea este grea, dar şi lipsa resurselor financiare poate fi o cauză a tristeţii. Pensiile sunt mici, medicamentele sumpe.", explică Sărăcescu Monica, psiholog.

"Când ne trezim și auzim de scumpiri, nu ştii de unde să tăi ca să fie bine. Pe primul loc sănătatea şi familia, dar şi gândirea: dacă nu eşti lucid nu faci nimic.", spune o altă femeie.

"Nu cred că ţine de bani, ţine de modul de a trăi viaţa.", adaugă o altă femeie.

Psihologii spun că există câteva lucruri care cântăresc enorm pentru echilibrul emoțional după 60 de ani.

"Dacă ne uităm la senzul pozitiv, găsim acei bătrâni curioşi, dornici să se joace să se bucure, să descopere pasiuni, îşi gestionează în timp inteligent cea mai preţioasă resursă pe care o au, timpul. Este vremea restanţelor şi privilegiilor. Dacă nu aveau timpul şi resursele materiael necesare să meargă într-o vacanţă acum pot face asta.", adaugă psihologul Sărăcescu Monica.

"Mama mea are 70 de ai şi abia acum descoperă viaţa se bucură de ea, de pensie, cât e acolo.

Să realizezi ce îţi face plăcere şi să investeşti, în concerte, hobby, călătorii.", menţionează o altă femeie.

Cei care își găsesc o pasiune, ies la plimbare, păstrează legătura cu oamenii și nu rămân blocați în regrete ajung, de multe ori, mai împăcați cu ei înșiși. Specialiștii recomanda mișcare ușoară și activități care le dau seniorilor sentimentul că sunt încă utili și conectați la viață.

Toate acestea nu doar că fac a treia etapă a vieții mai frumoasă, ci o pot și prelungi. Studiile despre așa-numitele Blue Zones - regiunile din lume unde trăiesc cei mai mulți centenari - arată că, pe lângă sport şi alimentaţie, şi relaţiile armonioase cu cei din jur au contribuit la longevitate.

