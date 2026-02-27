Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Pîslaru se va întâlni cu coordonatoarea PNRR pentru deblocarea fondurilor după reforma pensiilor magistraţilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România va face pasul formal pentru notificarea Comisiei Europene privind îndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma pensiilor speciale ale magistraților, în valoare de 231 de milioane de euro.

de Luca Bădilă

la 27.02.2026 , 13:12
Pîslaru se va întâlni cu coordonatoarea PNRR pentru deblocarea fondurilor după reforma pensiilor magistraţilor - Hepta

Anunțul vine după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea propusă de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Urmează notificarea oficială către Comisia Europeană

Potrivit ministrului, odată cu publicarea legii, autoritățile române vor comunica oficial Comisiei Europene îndeplinirea jalonului, respectând procedura. Șeful MIPE a mulțumit atât președintelui, cât și premierului pentru implicarea "la cel mai înalt nivel", menționând că prim-ministrul s-a aflat recent la Bruxelles pentru a susține cauza României.

Articolul continuă după reclamă

Întâlnire cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene

Luni, ministrul va avea o întâlnire oficială de lucru cu Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, pentru a clarifica pașii următori și pentru a discuta stadiul acestui jalon.

"Voi depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toți banii europeni alocați", a transmis ministrul.

Reforma pensiilor speciale reprezintă unul dintre jaloanele PNRR, iar validarea sa de către Comisia Europeană este necesară pentru deblocarea fondurilor aferente.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Luca Bădilă Like
mipe dragos pislaru comisia europeana celine gauer
Înapoi la Homepage
Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani
Ce rentă viageră are Marius Urzică. A pierdut premiul cel mare la Power Couple, dar nu duce lipsă de bani
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară?
Observator » Ştiri politice » Pîslaru se va întâlni cu coordonatoarea PNRR pentru deblocarea fondurilor după reforma pensiilor magistraţilor