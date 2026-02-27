Pîslaru se va întâlni cu coordonatoarea PNRR pentru deblocarea fondurilor după reforma pensiilor magistraţilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România va face pasul formal pentru notificarea Comisiei Europene privind îndeplinirea jalonului din PNRR referitor la reforma pensiilor speciale ale magistraților, în valoare de 231 de milioane de euro.

Anunțul vine după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea propusă de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Urmează notificarea oficială către Comisia Europeană

Potrivit ministrului, odată cu publicarea legii, autoritățile române vor comunica oficial Comisiei Europene îndeplinirea jalonului, respectând procedura. Șeful MIPE a mulțumit atât președintelui, cât și premierului pentru implicarea "la cel mai înalt nivel", menționând că prim-ministrul s-a aflat recent la Bruxelles pentru a susține cauza României.

Întâlnire cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene

Luni, ministrul va avea o întâlnire oficială de lucru cu Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, pentru a clarifica pașii următori și pentru a discuta stadiul acestui jalon.

"Voi depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toți banii europeni alocați", a transmis ministrul.

Reforma pensiilor speciale reprezintă unul dintre jaloanele PNRR, iar validarea sa de către Comisia Europeană este necesară pentru deblocarea fondurilor aferente.

