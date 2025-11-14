Compania americană Carlyle, prezentă și în România, ar putea cumpăra activele Lukoil

Gigantul american Carlyle, prezent și în România, analizează posibilitatea de a cumpăra activele Lukoil din străinătate, au declarat surse sub protecția anonimatului pentru Reuters.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elveţian Gunvor.

Lukoil caută cumpărători pentru activele internaționale

Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol, în Rusia şi în străinătate, şi caută cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul mondial, şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 miliarde de dolari, pe baza datelor financiare din 2024.

Carlyle este în stadiul preliminar al explorării achiziţionării activelor. Compania caută să solicite o licenţă în SUA care să-i permită să cumpere activele înaintea începerii negocierilor, susţin sursele. Reprezentanţii Carlyle au refuzat să facă comentarii, cei ai Lukoil nu au răspuns solicitărilor de a comenta informaţia. Valoarea activelor administrate de Carlyle se ridică la 474 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, traderul global de materii prime Gunvor a anunţat că a retras propunerea sa de a cumpăra activele străine ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce Trezoreria SUA a numit compania "marioneta" Rusiei şi a indicat că Washingtonul se opune tranzacţiei.

Gunvor a retras propunerea de a cumpăra activele străine Lukoil

Decizia distruge ceea ce ar fi fost cea mai mare achiziţie a Gunvor şi arată încercările Washingtonului de a folosi sancţiunile pentru a izola Rusia, ale cărei venituri au fost afectate de sancţiunile impuse în contextul invaziei declanşate de Moscova în Ucraina în februarie 2022.

"Carlyle are mai multe şanse să obţină aprobarea SUA, probabil la un preţ redus. Întrebarea este dacă va avea timp să evalueze adecvat valoarea activelor", a declarat Adi Imsirovic, directorul companiei de consultanţă Surrey Clean Energy.

Lukoil are trei rafinării în Europa, participaţii în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria şi sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancţiuni au perturbat de asemenea operaţiunile Lukoil din Irak, Finlanda şi Bulgaria.

Carlyle controlează firma Black Sea Oil and Gas, care a devenit al treilea cel mai mare producător de gaze din România, cu 10% în total, după începerea exploatării din perimetrul marin Midia Gas Development (MGD). BSOG extrage anual 1 miliard de metri cubi din Marea Neagră, după ce a început producția, în 2023. Sunt primele “gaze noi” extrase din Marea Neagră, potrivit Economica.net.

